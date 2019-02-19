Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Документы, которые НАСА решилось рассекретить 

Рамблер 4 часа назад
Уфологи уверены, что контакты землян с инопланетными цивилизациями уже были, однако информацию о них скрывает НАСА. Якобы сотрудники агентства уверены, что люди ещё не готовы воспринимать это всерьёз. Кроме того, у многих есть сомнения в правдивости отчётов о полёте на Луну.
Недавно НАСА рассекретила кое-какие документы, которые много лет были доступны только для служебного пользования. Они рассказывают о странной истории, которая случилась 1981 году. Его раскрыли сами участники полёта. На старте они слушали непонятные звуки, которые сначала приняли за помехи, создаваемые советскими спецслужбами, но потом поняли, что это не русская речь. Чуть позже астронавты увидели, что рядом с их шаттлом летит ещё один огромный объект, походящий на сигару. Астронавты пришли к выводу, что это был инопланетный корабль. Понаблюдав за полётом шаттла, объект удалился.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё документы решилось обнародовать НАСА.
Комментарии2
Истории , Видео , NASA
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Почему белорусы считали запорожских казаков хуже татар
Истории
Как доллар стал главной валютой планеты
Истории Безумный мир
Сова атаковала дрон на лету
Безумный мир Вещи
Документы, которые НАСА решилось рассекретить
Истории
Россиянка показала танец с шестом на шпиле высотки
Люди
Что происходит в первом женском кафе России
Места Безумный мир
Как ваш смартфон следит за вами
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение