Документы, которые НАСА решилось рассекретить

Уфологи уверены, что контакты землян с инопланетными цивилизациями уже были, однако информацию о них скрывает НАСА . Якобы сотрудники агентства уверены, что люди ещё не готовы воспринимать это всерьёз. Кроме того, у многих есть сомнения в правдивости отчётов о полёте на Луну.

Недавно НАСА рассекретила кое-какие документы, которые много лет были доступны только для служебного пользования. Они рассказывают о странной истории, которая случилась 1981 году. Его раскрыли сами участники полёта. На старте они слушали непонятные звуки, которые сначала приняли за помехи, создаваемые советскими спецслужбами, но потом поняли, что это не русская речь. Чуть позже астронавты увидели, что рядом с их шаттлом летит ещё один огромный объект, походящий на сигару. Астронавты пришли к выводу, что это был инопланетный корабль. Понаблюдав за полётом шаттла, объект удалился.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё документы решилось обнародовать НАСА.