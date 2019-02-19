Как доллар стал главной валютой планеты

Сейчас доллар — главная валюта мира. В долларах страны рассчитываются друг с другом и хранят резервы. Но как же доллар превратился во всепланетную валюту?

Влияние доллара на мировую экономику начало расти в 20 веке с расширением влияния Соединённых Штатов. В 1913 году в США появилась Федеральная резервная система , взявшая на себя функции центрального банка. ФРС и по сей день печатает доллары и поддерживает стабильность валюты. Первая мировая война способствовала укреплению доллара. США до 1917 года соблюдали нейтралитет и вели торговлю с Европой. Европейски государства, измотанные войной, постепенно начали отказываться от золота и переходить на расчёты в стабильном долларе. В результате США превратились в крупнейшего мирового кредитора.

Какая валюта конкурировала с долларом в 20 веке? Как повиляла на него Вторая мировая? Что стало с долларом после падения СССР? Смотрите видео и узнайте ответы на эти вопросы.