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Слово года: как его выбирают и зачем это нужно? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 2 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Почему словами, отражающими «дух и настроение» прошлого года, стали «токсичный» и «Новичок» и кто их выбрал.
«Слово года» — ежегодная акция, которая проводится в разных странах и регионах. Главная ее задача — выявить наиболее актуальные, значимые и популярные слова и выражения уходящего года. Как правило, составление рейтингов ложится на плечи экспертного жюри, реже в выборе победителей участвуют простые граждане — для этого проводится массовое голосование; еще реже список формируется исходя из количества запросов по словарю.
12 лет назад «Слово года» начали определять и в России, тем самым дав россиянам возможность не только рассматривать главные события последних 12 месяцев сквозь языковую призму, но и сравнивать отношение к каким-либо проблемам и происшествиям в России и в других государствах. В 2018 году рейтинги из разных точек планеты демонстрировали впечатляющее единодушие: уходящий период можно было бы переименовать в «год отравлений» — на этом сошлись как участники отечественного Экспертного совета, так и их цитируемые коллеги из Великобритании.

Немного истории

Изначально идея выбирать слова-символы уходящего года пришла в голову даже не педантичным жителям туманного Альбиона, а немцам: впервые акция прошла в Западной Германии в 1971 году по инициативе Общества немецкого языка. Тогда уверенную победу одержало слово «aufmüpfig» — «строптивый, непокорный». На постоянной основе мероприятие начали проводить 6 лет спустя — в 1977-м, а почти через четверть века идею подхватили американцы: с 1991 года в США слово года определяет Американское диалектологическое общество. После похожие проекты появились в Британии, Дании, Японии, Норвегии, Португалии и Украине.
Почему инициатива подводить подобные языковые итоги так хорошо прижилась? «Слово года» отражает все то, чем жило общество за последние 12 месяцев. Списки напоминают сводки самых важных событий — как общественно-политических, так и культурных. При этом никакого единственно правильного способа отбора слов года не существует, а в топ имеют все шанс попасть как «старые» слова, интерес к которым ожил после происшествий и потрясений, так и новообразования, в том числе вышедшие в тираж окказионализмы. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на лауреатов 2018 года из разных стран.

Финалисты 2018 года

Горячее время

Подводя итоги 2018 года, начать стоит с основоположников акции. Если на англоязычный и русскоязычный рейтинги заметное влияние оказала история с отравлением семьи Скрипалей (к этому мы еще вернемся), Германию она обошла стороной. Общество немецкого языка (GfdS) отдало первое место слову «heißzeit» — «горячее время». С одной стороны, этот термин описывает жаркий и засушливый период на территории ФРГ, длившийся с апреля по ноябрь 2018 года, с другой — напоминает о глобальных климатических изменениях. Второго места удостоилось слово «funklochrepublik» — «страна без связи», — сопряженное с проблемой плохого покрытия сетей мобильной связи в сельской местности.

Токсичный

Англоязычный Оксфордский словарь, один из наиболее авторитетных и цитируемых «выборщиков», назвал главным словом 2018 года «toxic» — «токсичный». Комбинации с его участием не сходили со страниц британской прессы (прежде всего отметилась The Guardian): в заголовках и самих материалах бесперебойно мелькали «токсичные отношения», возможные с кем угодно, в том числе и с родителями, «токсичные вещества», «токсичные химикаты» и другие сочетания. С таким же успехом рейтинг мог бы возглавить «Novichok», но «toxic» и его производные все же привычнее британскому уху.
Свой рейтинг представил и толковый словарь английского языка Collins: первое место он присвоил прилагательному «single-use» — «одноразовый», опять же связанному с отравлением — на этот раз окружающей среды: данное слово применяется для описания пластиковых товаров, выбрасываемых после использования, которые наносят вред природе.

Новичок

Выбор «слова года» в России осуществляется с 2007 года по инициативе Михаила Эпштейна, руководителя Экспертного совета, экспертным сообществом, включающим в себя лингвистов, педагогов, писателей и журналистов. В 2018-м словом года стал опять же ядовитый «Новичок». Вообще, проследив всю историю побед, легко заметить, что Экспертный совет склонен отдавать предпочтение словам, связанным с актуальными политическими событиями: в свое время места в топе занимали «Крымнаш», «Госдура», «реновация» и «беженцы». В 2018-м тенденция сохранилась: в список самых-самых вошло прилагательное «пенсионный», связанное с реформой и изменением выхода на пенсию. Помимо него, эксперты также отметили существительное «мундиаль», топоним «Никольская» — все же прошлогодний чемпионат мира по футболу оставил след в истории России. Кстати, слово года (по версии Оксфордского словаря) «токсичный» Экспертный совет включил в топ-10 еще в 2017 году, так что отечественные эксперты впереди планеты всей.

Шпиль

Слово года, названное Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина, опять же связано с громким делом об отравлении. Если быть более точным, победителя выбрало даже не само заведение, а его проректор Михаил Осадчий, перечислив фаворитов в одном из интервью и отметив, что это исключительно его «личный выбор», сделанный с учетом частоты употребления, наличия символического смысла, а также использования слова в соцсетях. Первое место в своем рейтинге Осадчий присудил слову «шпиль», набравшему популярность после рассказа Александра Петрова и Руслана Боширова об их туристической поездке в Солсбери: мужчины признались, что хотели лишь увидеть местные достопримечательности, в том числе собор со знаменитым шпилем. Второе место, как и Экспертный совет, Осадчий присудил слову «пенсионный». Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что самыми яркими событиями минувшего года стали скандал с применением токсичного «Новичка» и наделавшая шума пенсионная реформа. Какие слова возглавят рейтинг в 2019-м? Поживем — увидим.
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