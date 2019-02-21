Как завершилась история ВЧК 

21 февраля 1919 года в газете «Известия» появилось постановление «О Всероссийской чрезвычайной комиссии». ВЧК была призвана защищать молодое советское государство от контрреволюционеров. Комиссия проводила карательную политику в отношении социальных групп, признанных классовыми врагами РСФСР. Члены комиссии имели право расстреливать преступников на месте без суда и следствия. Некоторые члены большевистской партии критиковали действия ВЧК, полагая, что организация ставит себя даже выше партии, эти партийцы требовали устранить произвол в действиях комиссии. 6 февраля 1922 года ВЧК была упразднена, её преемником стало Главное политическое управлении при НКВД.