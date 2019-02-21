Что случилось при Тунгусской катастрофе: версии и гипотезы

30 июня 1908 года над территорией центральной Сибири пролетел гигантский шар, полет сопровождался странным звуком и свечением и закончился мощнейшим взрывом.

Это случилось над бассейном реки Подкаменная Тунгуска. Шар летел с юго-востока на северо-запад, одновременно раздавались звуки, похожие на раскаты грома. После него в небе остался пылевой след, который продержался еще несколько часов.

Взрыв, раздавшийся после полета болида, произошел на высоте 7-10 километров. Его энергия была сравнима с энергией двух тысяч ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году.

Все это могли наблюдать жители Ванавары — фактории, расположенной неподалеку, и кочевые эвенки.

За несколько секунд в радиусе 40 километров вокруг места взрыва был повален лес, убиты животные, пострадали люди. После этого вспыхнула тайга вокруг. В общей сложности лес был разрушен на площади более 2000 квадратных километров. В окружных поселениях чувствовалась странная тряска, а во многих точках мира была зарегистрирована взрывная воздушная волна.

В течение суток после произошедшего на территории Северного полушария наблюдались загадочные природные явления — необычного цвета сумерки, яркие облака, свечение неба ночью, оптические эффекты днем. Светлые ночи начались даже в тех местах, где их прежде никогда не было. Все это продолжалось еще несколько ночей. Также были зафиксированы колебания магнитного поля Земли как после высотных ядерных взрывов.

Кто исследовал Тунгусский метеорит

Первоисследователем тунгусской катастрофы был Леонид Кулик. В 1927 году он предположил, что именно метеорит упал в Сибири тогда. Он обследовал место события, однако метеорит так и не был найден.

Также была выдвинута гипотеза о комете, столкнувшейся с Землей в 1908 году. Английский метеоролог Френсис Уипл впервые выдвинул это предположение, которое потом было развито советским ученым Василием Фесенковым.

С тех пор было проведено еще несколько исследований места загадочного происшествия. Тогда мировое сообщество и столкнулось с главной тайной Тунгусской катастрофы — там явно произошел взрыв, но не на земле, а над ней. К тому же, никаких следов того, что взорвалось, не осталось.

Версии произошедшего

Версий произошедшего существует немало — как вполне научно обоснованных, так и совершенно фантастических. Стоит отметить, что само название «тунгусский метеорит» весьма условно, так как все еще не существует единой общепринятой версии о том, что именно произошло. Однако самой распространенной версией остается падение метеорита.

Выдвигались гипотезы о шаровой молнии, взрыве природного газа, вышедшего из тектонической трещины, массе антивещества, столкнувшейся с Землей. Говорили и о сигнале инопланетной цивилизации, и об опытах Николы Теслы. Однако по мнению многих ученых, над Сибирью все-таки пролетела комета, которая просто испарилась на большой высоте.

С тех пор ученые находили другие доказательства того, что это все-таки был метеорит. Так, после анализа химического состава веществ, найденных поблизости от места падения метеорита, оказалось, что эти вещества встречаются именно в метеоритах, а не кометах. Однако ученые говорят, что найденные камни могли оказаться на том месте задолго до падения предполагаемого метеорита.

Тайна тунгусской катастрофы до сих пор остается невыясненной. Однако место, где она произошла, сейчас дает уникальную возможность изучать экологические последствия космических катастроф. Сейчас том месте учрежден природный заповедник «Тунгусский».