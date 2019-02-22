6 тонкостей японского застольного этикета

В России применять не обязательно, но знать полезно.

Приверженность японцев традициям вошла в поговорку. В стране, где даже глубина и длительность поклона имеют значение и где самые обыденные, с точки зрения европейца, действия превращаются в церемонию, конечно же, существует множество обычаев и правил касательно еды.

Что подавать сначала, что потом, как обращаться с посудой и палочками, с чего начинать трапезу и даже как сидеть. С непривычки эти правила могут показаться запутанными и сложными, но на самом деле каждое имеет смысл. Вот некоторые из них.

1. Палочки — только для еды

Кончики палочек, которыми берут пищу, не должны касаться стола, поэтому палочки кладут на специальную подставку. Считается дурным тоном коснуться палочками одного куска, а потом взять другой, или рыться в еде в поисках лучшего кусочка. Палочками не принято показывать на собеседника и вообще использовать для чего-либо, кроме еды.

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Не втыкайте палочки в еду и не передавайте ее из палочек в палочки. Оба этих действия связаны с похоронными обрядами, поэтому за обыденной трапезой воспринимаются как плохая примета.

2. Чай — до, во время и после

Если у нас чай обычно пьют в завершение трапезы, то в Японии — на всем ее протяжении: непосредственно перед, во время и после еды. В некоторых японских ресторанах в России тоже придерживаются этого обычая или, по крайней мере, обозначают его — например, в «Тануки» вам нальют чашечку чая сразу после того, как вы сели за стол, в качестве комплимента от заведения.

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3. Как обращаться с соевым соусом

Поливать соусом еду не принято, для него предусмотрены специальные емкости. В Японии не одобряют расточительности по отношению к еде, поэтому не стоит наливать много соуса сразу — лучше потом добавить еще. То же касается и риса — если он остается в соусе, это считается дурным тоном. Поэтому суши окунают в соус той стороной, где рыба.

В Японии принято доедать все до конца. Есть даже понятие «моттаинай», выражающее сожаление, осуждение по поводу нерационального расходования ресурсов. Также этим словом называют философию и стиль жизни, направленные на бережное отношение к окружающей среде.

4. Уважение к личному пространству

Подстановочные салфетки вместо скатерти — не просто так. «Во-первых, это красиво» ©. Во-вторых, они обозначают личное пространство каждого участника трапезы, а личное пространство для японца — не пустой звук.

Для повышения скорости обслуживания и из уважения к личному пространству гостей в ресторанах «Тануки» официанты используют наушники и рации — это позволяет им переговариваться между собой, не мешая посетителям общаться. Каждый заказ вносится в мобильное приложение и попадает напрямую на кухню, что сводит к минимуму вероятность ошибки и также служит тому, чтобы заказ был подан как можно быстрее и гости могли спокойно наслаждаться едой.

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5. Есть шумно — это хорошо

Нас с детства приучают не чавкать, но в Японии прихлебывать, например, вполне приемлемо — это комплимент повару и свидетельство того, что вы наслаждаетесь едой. Суп можно выпить прямо из чашки. Напитки самостоятельно не наливают — поухаживайте за остальными, а кто-нибудь из них нальет вам. Сморкаться за столом не принято, а зубочистками пользуются, прикрывая рот рукой.

6. Учтивость, возведенная в культ

Японию часто называют самой вежливой страной в мире.

Философию японского гостеприимства отражает понятие «омотэнаси», включающее в себя учтивость и предупредительность по отношению к окружающим, стремление любыми возможными способами избежать конфликта и создать гармоничную, доброжелательную атмосферу.