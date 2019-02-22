Что стало с самыми толстыми в истории котом и собакой

Рассказываем, как жили самые толстые домашние животные в истории.

В Книгу рекордов Гинесса попал кот Химми из Австралии, который весил 21 килограммов. Объем его тела был 86 сантиметров, а шеи — 38. По словам хозяев, такой набор веса произошел из-за того, что он был сам по себе прожорлив и мало двигался. Когда ему было 10 лет, он уже не мог самостоятельно двигаться и даже дышать. Он погиб в 1986 году.

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Он до сих пор остается единственным котом-тяжеловесом. После этого случая некоторые хозяева начали откармливать своих питомцев, поэтому организаторы конкурса запретили устанавливать рекорды, которые могут принести вред животным. В 2006 году медики провели экспертизу и установили, что Химми кормили гормональными добавками для стимуляции роста.

Самая толстая собака в мире весит 58 килограммов. Ее зовут Кэсси и она живет в Великобритании. Ее хозяйкой была пожилая женщина, которая баловала своего питомца фастфудом, конфетами и всем, что было под рукой.

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Из-за огромного веса Кэсси было тяжело дышать и передвигаться. У нее были проблемы с сердцем, поэтому ее лечением занялись волонтеры из приюта. За 6 месяцев ей удалось сбросить 20 килограммов. Поначалу она отказывалась от нормального корма, который не пробовала ни разу в жизни. Потом к ее диете добавили физические нагрузки. Ей нашли новых владельцев, которые заботились о Кэсси, но сейчас ее судьба неизвестна.