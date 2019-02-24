Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему мясо коровы называется говядиной 

Рамблер 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Действительно, на первый взгляд, это языковой казус, ведь, например, мясо свиньи мы спокойно называем свининой. Что же означает слово "говядо"?
Согласно толковому словарю Даля, еще в XIX веке так называли крупный рогатый скот, в частности, быков. Соответственно, их мясо именовали говядиной. Почему именно быка? Дело в том, что в хозяйстве корова была источником молочных продуктов, ее забивали в крайнем случае. А быков изначально выращивали именно для мяса.
Впоследствии слово "говядо" вышло из широкого употребления в русском языке, однако сохранилось в других славянских языках (например, болгарском или хорватском).
А слово "говядина" стало обозначать мясо и быка, и коровы.
Истории
Читайте также
Видео
Гаджеты из будущего, которые есть уже сейчас
Вещи
Женщина из Индонезии дегустирует мыло на камеру
Безумный мир
Как на самом деле утонул «Титаник»
Истории
Какие загадки хранят храмы
Места
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Женщина, которая провела в летаргическом сне 20 лет
Истории
Камень, предсказывающий гибель компартии КНР
Безумный мир Вещи
Неуклюжий японский кот врезался в забор
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение