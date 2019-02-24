Почему мясо коровы называется говядиной

Действительно, на первый взгляд, это языковой казус, ведь, например, мясо свиньи мы спокойно называем свининой. Что же означает слово "говядо"?

Согласно толковому словарю Даля, еще в XIX веке так называли крупный рогатый скот, в частности, быков. Соответственно, их мясо именовали говядиной. Почему именно быка? Дело в том, что в хозяйстве корова была источником молочных продуктов, ее забивали в крайнем случае. А быков изначально выращивали именно для мяса.

Впоследствии слово "говядо" вышло из широкого употребления в русском языке, однако сохранилось в других славянских языках (например, болгарском или хорватском).

А слово "говядина" стало обозначать мясо и быка, и коровы.