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Как развлекались русские аристократы 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Кулачные бои испокон веков были атрибутом любого безудержного народного гуляния на Руси, но периодом их расцвета на государственном уровне принято считать екатерининскую эпоху. И хотя подавляющее число представителей дворянского сословия считало прообраз современного бокса забавой простолюдинов, были аристократы, почитавшие его больше, чем модные на то время стрельбу и фехтование.
Среди рьяных любителей помериться силой на кулаках был прославленный граф Алексей Орлов-Чесменский, приходившийся родным братом Григорию Орлову — фаворита Екатерины II.

Богатырь

Герой Чесменского боя, в чьём имении была выведена знаменитая русская порода лошадей — Орловский рысак, в 38 лет оставил военную службу и в появившееся свободное время начал вести активную пропаганду кулачного боя.
Но в отличие от своих сотоварищей по сословию, которые участвовали в народной игре либо как зрители, либо как спонсоры-устроители, Орлов, засучив рукава, лично выходил на «поле боя» и состязался в силе с разнорабочими и торговцами, мелкими чиновниками и ремесленниками.
Придворное общество не понимало его страсти к грубому мужицкому кулачному бою, который рафинированные дамы именовали не иначе как «неистовой вакханалией».
Единственным взмахом сабли отсекавший голову быку, с лёгкостью завязывавший в узел стальную кочергу, одной рукой останавливавший шестёрку лошадей и пальцами загибавший серебряный рубль, граф обладал поистине исполинской силой.
Смотря на соперников с высоты своего богатырского роста в 203 см, Орлов предпочитал драться только в поединке «один-на-один», чтобы ненароком никого не убить в коллективной схватке «стенка-на-стенку», которую он особо почитал и считал отличной военно-стратегической игрой.
Поставленный удар, ловкость и смекалка способствовали победам красавца Орлова, чьё лицо было расчерчено шрамом, полученным не на военном поприще, а в ходе обычной драки.
Не проиграв ни одного кулачного боя, он значился чемпионом, который обещал тому, кто одолеет его весомую награду, так и не нашедшую своего хозяина.

Московские забавы

Все рукопашные состязания устраиваемые Орловым-Чесменским проходили в конце XVIII века в его московской резиденции в Нескучном саду. Они вызывали несравненно больший ажиотаж у публики, нежели организуемые им же петушиные бои, конные скачки и псовые охоты, поскольку отличались особой демократичностью.
Все участники кулачного боя независимо от сословной принадлежности подчинялись общим правилам, запрещавшим зажимать в кулаках посторонние предметы, колотить соперника по ногам или в пах, добивать окровавленного или упавшего противника, а также мстить за победу.
Надев на руки специальные кожаные перчатки, бойцы делились, образуя две противоборствующие стены, во главе с самыми опытными кулачниками, именуемыми в народе «заводными».
Именно они начинали схватку «один-на-один», которая постепенно перерастала в мордобитье «стенка-на-стенку». Кроме того у каждой группы бойцов имелись запасные игроки, которые вступали в побоище, когда сторона противника начинала теснить родные ряды.
Выяснив в тяжёлом поединке, кто сильнее, победители радовались и обязательно кричали: «Наша взяла, а рыло в крови!»

Кулачные звезды

Среди участников кулачных боёв, устраиваемых Орловым-Чесменским были настоящие звезды, посмотреть на мастерство которых съезжались зрители с разных концов страны и даже иностранные дипломаты.
К числу одарённых природой бойцов принадлежал трактирный разносчик Герасим, который в 50-летнем возрасте с лёгкостью разбирался с молодыми соперниками. Невысокий, но плечистый Герасим с мускулистыми руками и большими кулаками прибыл в Москву из Ярославля, где его за недужную силу называли «антиком».
Особым талантом были наделены приказной чиновник Ботвин и фабричный рабочий Трещала, которые, по иронии судьбы, выяснили кто из них сильнее не на официальном кулачном бою, а в трактире, где они повздорили за игрой в бильярд.
Одолеваемый гневом гигант Трещала полез с дракой на подвижного и худого Ботвина, который благодаря быстрой реакции легко увернулся от мощного кулака соперника, выбившего из печи целый изразец. Пока Трещала осознавал, что промазал, Ботвин резким ударом в голову свалил с ног противника, который умер, не приходя в сознание.
Так закатилась звезда Трещалы, в одиночку валившего целую «стену», и родилась слава Ботвина, которого от суда за непреднамеренное убийство спасло заступничество графа Орлова.
Пристальное внимание кулачному бою в России уделяли оба высокопоставленных брата семьи Орловых — Алексей заведовал им в Москве, а Григорий в Петербурге. Вместе с единомышленником Ростопчиным они желали возвести его в ранг государственных забав, иными словами превратить в спорт.
С этой целью они организовали в Ропшинском имении Орловых специальный манеж, где тренировались даровитые бойцы, побеждавшие на региональном уровне. Орловы всячески стимулировали занятие людей кулачными боями: бесплатно раздавали народу боевые перчатки, премировали победителей ценными подарками и даже пытались учредить специальную наградную звезду.
Однако после смерти Орлова-Чесменского московские кулачные бои быстро утратили свою популярность, а идея о придании им профессионального статуса была забыта. Вспомнили о ней лишь тогда, когда в России появился новомодный вид спорта — английский бокс, который в Британии именуется «Russian fist fight».
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