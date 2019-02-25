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Сколько советских женщин попадало в гарем 

Умная 56 минут назад
Фото: Умная
В Советском Союзе имелось масса примеров того, что, пользуясь своим высоким положением, разного рода руководящие работники устраивали себе гаремы из девушек и женщин, находящихся в зависимом от чиновников положении.

Сожительствовали за трудодни

Тихон Чугунов в своей книге, изданной в Мюнхене в конце 60-х годов, описывает как в 30-е — 40-е годы в селе Болотном директор колхоза принуждал односельчанок сожительствовать с ним. Тем, кто соглашался, он начислял побольше трудодней, отпускал корм для скота. Сопротивлявшихся всячески третировал, выгонял на тяжелые работы в непогоду… Ежевечерне к председателю должна была приходить новая женщина «убирать канцелярию», начальник официально объявил всех деревенских представительниц слабого пола в возрасте от 16 до 40 лет своей собственностью. Когда на насильника пожаловались в райком партии, там женщин и слушать не стали.

«Гарем министра Александрова»: был ли он на самом деле?

Издание «Коммерсант» опубликовало расследование по поводу «коллективного гарема их молодых актрис», который якобы устроил в 50-х годах министр культуры СССР Георгий Александров. Газета приводит документы, которые свидетельствуют о том, что «гаремную» проблему пришлось решать на уровне главы государства (тогда Никиты Хрущева). Известная советская актриса Алла Ларионова в своих воспоминаниях писала, что лишилась киноролей из-за того, что ее причислили к многочисленному гарему из актрис, студенток и школьниц, якобы обслуживавших Александрова и его товарищей, тоже чиновников (среди них был даже заместитель заведующего отделом ЦК КПСС Владимир Кружков). Ларионова заверяла, что между ней и Александровым никогда связи не было. Писатель Корней Чуковский также упоминал в дневнике о слухах по поводу «гарема» Александрова, и подчеркивал, что верит в это, поскольку министр культуры, по мнению литератора, был совершенно аморальным типом. Министр иностранных дел СССР Дмитрий Шепилов, желая обличить Александрова, предъявлял письмо женщины, написавшей в ЦК по поводу совращения ее дочери-студентки, которую завлекли в бордель, устроенный в квартире писателя и драматурга Константина Кривошенина. В этот гарем, по словам автора письма, приходили с девушками министр культуры Александров, академик Ерголин и другие высокопоставленные чиновники. Сексуальный скандал с участием Александрова получил название «дела гладиаторов», его фигуранты в итоге лишились своих постов. Есть версия, что данная история имела политический контекст, и половые похождения представителей советской партийной верхушки были только поводом для устранения чиновников.

Гарем Берии

Это самый известный из советских гаремов. По разным данным, у Лаврентия Берии было от 200 до 700 любовниц, которых ему поставлял начальник охраны Саркисов. Жена главы НКВД Нина Берия отрицала существование гарема, объясняя систематические посещения мужа девушками и женщинами тем, что это были осведомительницы. Антон Антонов-Овсеенко в своей книге приводит версию о массовых убийствах сожительниц Берии в одном из подвалов в районе московского Вольного переулка — якобы трупы уничтоженных женщин измельчали камнедробилкой. Документального подтверждения этой гипотезы нет, но многочисленные останки людей в подвале рабочие, прокладывающие теплоцентраль, действительно обнаружили.
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