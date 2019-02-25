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Как работает голубиная почта 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Еще в 12 веке в Египте появилась официальная государственная голубиная почта. С тех пор на столетия она стала одним из важнейших способов коммуникации на больших расстояниях. На протяжении истории через голубей передавали любовные письма, драгоценности контрабандой во времена Наполеона, тайные послания разведки в годы Второй мировой войны, и даже кровь для медицинских исследований в наше время. И сейчас люди используют голубей для передачи, например, секретный сообщений.

Как сегодня работает голубиная почта

Почему используются именно голуби? У них есть врожденный инстинкт, позволяющий возвращаться домой с любого расстояния. На это они способны благодаря «магнитному радару», расположенному в основании клюва. Голубь может работать «почтальоном» до 15-20 лет. Некоторые из них могут пролететь до 1000 километров, чтобы доставить послание адресату. Скорость голубя в полете может достигать 70 километров в час. Однако голубиная почта — недешевое удовольствие. Птицам требуется хорошее питание, условия жизни и уход.
Для работы «почтальонами» используют особые породы птиц. Они крупнее остальных голубей, также их можно отличить по более массивному клюву.
Чтобы послать письмо с голубем, нужно сначала доставить его туда, откуда будет отправлено послание, после этого птица полетит домой с привязанным к лапке письмом.
К лапе голубя прикрепляют специальную пластиковую капсулу, в которую кладется письмо. Иногда отправляют сразу двух птиц с одинаковыми посланиями, так как достаточно велик риск, что одного их голубей атакует хищная птица.

Как научить голубя доставлять письма

Даже если у голубя подходящая для доставки почты порода, это не значит, что он обязательно станет почтальоном. Он может оказаться недостаточно выносливым, неспособным к обучению, плохо ориентироваться на местности и т.д.
Обучать почтовых голубей начинают, как только птенец научится летать, это происходит примерно на третьей неделе его жизни. Вначале птенцы тренируются недалеко от дома и вылетают только в сопровождении взрослого голубя, который уже без проблем запоминает и находит дорогу домой. Сразу после возвращения птиц кормят, таким образом закрепляется и стимулируется навык возвращения домой. Также нужно решить вопрос с выбором партнера для птицы, он тоже должен находиться «дома», иначе есть риск, что голубь сам выберет себе партнера, улетит к нему и не вернется.
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