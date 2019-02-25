Сложный тест на знание советских цен

Как известно, у советских граждан были деньги, но не всегда была возможность что-либо на них приобрести. В постсоветское время деньги и товары поменялись местами.

Несмотря на тотальный дефицит в последние годы Союза, сейчас на прострах Сети бывшие советские граждане часто ностальгируют о низких ценах на продукты и вещи.

Разумеется, и цены, и зарплаты менялись, поэтому для нашего теста мы взяли примерные расценки конца 70-х годов. Средняя зарплата молодого инженера была около 130 рублей, врача — 100-150 рублей, рабочего — 200-400 рублей в зависимости от квалификации, стипендия студента вуза — 40 рублей.

Пройдите тест и вспомните цены вашей молодости или детства.