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Сложный тест на знание советских цен 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Кадр из фильма "За витриной универмага"
Как известно, у советских граждан были деньги, но не всегда была возможность что-либо на них приобрести. В постсоветское время деньги и товары поменялись местами.
Несмотря на тотальный дефицит в последние годы Союза, сейчас на прострах Сети бывшие советские граждане часто ностальгируют о низких ценах на продукты и вещи.
Разумеется, и цены, и зарплаты менялись, поэтому для нашего теста мы взяли примерные расценки конца 70-х годов. Средняя зарплата молодого инженера была около 130 рублей, врача — 100-150 рублей, рабочего — 200-400 рублей в зависимости от квалификации, стипендия студента вуза — 40 рублей.
Пройдите тест и вспомните цены вашей молодости или детства.
Истории , Тесты
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