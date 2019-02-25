Кто изобрел лампы черного света

Если вы когда-либо смотрели судебно-криминалистическое шоу по телевизору, где следователи искали доказательства, используя лампу голубовато-фиолетового цвета, тогда вы видели черный свет. Изобретателем лампы черного света в 1935 году был Уильям Х. Байлер, проще говоря он изобрел лампы ультрафиолетового света.

Уильям Х. Байлер учился в университете Центрального Миссури и окончил его в 1927 году по специальности "химия и физика". К 1937 году он получил докторскую степень в Университете Миссури и поступил на работу в корпорацию General Electric в качестве научного сотрудника. После двух лет работы в GE Байлер стал директором по исследованиям в американской Radium Corporation.

Во время Второй мировой войны доктор Байлер сыграл важную роль в радиолокационных и инфракрасных исследованиях спектра. Его изучения люминофоров, помогли для изобретения и работы устройств, предназначенных для радиолокации воздушных объектов. За счет этого авиаперелеты сегодня стали намного безопаснее.

Также благодаря его исследованиям, в медицине удалось уменьшить воздействие вредных рентгеновских лучей. На основе изобретенного радара можно было отслеживать атмосферное загрязнение и прогнозировать погоду.

Доктор Уильям Байлер посвятил всю свою жизнь изучению люминесцентных химических веществ, которые проложили путь многим достижениям в области технологий тогда и сейчас. Вклад Уильяма Х. Байлера с его исследованиями по фосфорам и изобретением черного света улучшил качество нашей жизни и дал миру новые возможности.