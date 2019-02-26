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Попугай из «Пеппи Длинныйчулок» умер в 51 год 

Lenta.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Попугай Дуглас, снявшийся в детском фильме о приключениях Пеппи Длинныйчулок, умер в возрасте 51 года. Он скончался от старости в зоопарке Карлсруэ в Германии, сообщает BBC News.
Пернатый сначала жил в приюте для животных в шведском Мальмё. Условия его содержания — чрезвычайно тесный для ара вольер — привлек внимание общественности. После того, как местные власти предложили усыпить птицу из-за отсутствия надлежащих документов, активисты перевезли его в Германию.
Он стал одной из достопримечательностей зоопарка Карлсруэ. Сотрудники утверждали, что Дуглас знал около 50 слов.
Красный ара исполнил роль попугаихи Розалинды, члена пиратской банды в картине «Пеппи Длинныйчулок на семи морях» 1970 года.
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Истории , В мире , BBC News
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