Попугай из «Пеппи Длинныйчулок» умер в 51 год

Попугай Дуглас, снявшийся в детском фильме о приключениях Пеппи Длинныйчулок, умер в возрасте 51 года. Он скончался от старости в зоопарке Карлсруэ в Германии, сообщает BBC News

Пернатый сначала жил в приюте для животных в шведском Мальмё. Условия его содержания — чрезвычайно тесный для ара вольер — привлек внимание общественности. После того, как местные власти предложили усыпить птицу из-за отсутствия надлежащих документов, активисты перевезли его в Германию.

Он стал одной из достопримечательностей зоопарка Карлсруэ. Сотрудники утверждали, что Дуглас знал около 50 слов.

Красный ара исполнил роль попугаихи Розалинды, члена пиратской банды в картине «Пеппи Длинныйчулок на семи морях» 1970 года.