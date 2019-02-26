Из-за чего погибла старшая дочь Петра I

Старшая дочь императора Петра I Анна Петровна появилась на свет вне брака 27 января 1708 года в городе Петербурге. Ее матерью была дочь ливонского крестьянина Марта Скавронская. Официально Петр взял в жены Екатерину (такое имя приняла в крещении Марта) 19 февраля 1712 года, после возвращения из Прусского похода.

Только через 12 лет, в 1724 году, Петр короновал супругу как императрицу. Екатерина родила ему одиннадцать детей, из которых большинство умерло. Выжили только Анна и ее младшая сестра, Елизавета.

Старшая дочь

В детстве девочек окружали няньки, шуты и карлики, позже к цесаревнам приставили гувернанток. Анна рано научилась читать и писать, упорно учила иностранные языки. Учитель-француз посвящал царевен в тонкости этикета и учил танцевать.

Анна пошла в отца, а потому была высокой, стройной брюнеткой с черными глазами. По словам очевидцев, цесаревна была скромной, невозмутимой, умной, экономной, немного застенчивой и очень любознательной.

Петр I души не чаял в старшей дочери, однако для политиков дети всегда были геополитическим аргументом в большой игре. Поэтому с ранних лет император стал подыскивать дочери хорошую партию. Сначала выбор Петра пал на короля Франции Людовика XV: цесаревна даже выучила французский и научилась танцевать минуэт, однако Людовика не устроило внебрачное происхождение Анны.

Тогда Петр нашел нового жениха — Карла Фридриха, голштинского герцога. Очевидно, Петра привлек порт в Киле и обширные связи готторпских правителей, которые управляли Шлезвиг-Голштинией. Матерью жениха была Ядвига София — старшая дочь шведского короля Карла XI, и ее сын, в принципе, мог взойти на шведский престол.

Брак по расчету отца

Этим браком Карл хотел укрепить свои позиции, вернуться в большую политику и возвратить земли Шлезвига, к этому времени оккупированные Данией. Такой союз вызвал множество пересудов по всей Европе, ведь надежда герцога вернуть Шлезвиг могла создать новый военный конфликт.

Петр I договорился о браке, когда Анне было тринадцать. Карл с приближенными прибыл в Россию, где стал женихом царевны. Жил будущий муж императорской дочки в доме генерала Брюса. Хроники пишут, что герцог пользовался покровительством царственных супругов.

В 1724 году Карл подписал брачный договор, по которому его жена оставалась православной, сыновья воспитывались в лютеранстве, а дочери — в православии. Он и Анна навсегда отказывались от российского престола, однако их сыновья могли быть объявлены Петром наследниками.

Анну выдали замуж 21 мая 1725 года. Венчание прошло в Троицкой церкви.

После смерти родителей

Любила ли Анна своего мужа? Одни историки говорят, что император, обожавший дочь, не отдал бы ее за нелюбимого человека. Другие считают Карла недалеким и не особо красивым, и пишут, что Анна просто выполняла волю отца.

Вскоре Петр I скончался. Есть версия, что император хотел сделать наследницей старшую дочь, но не успел. На трон взошла Екатерина I, которая правила всего два года после смерти мужа. По ее завещанию престол отходил внуку — сыну цесаревича Алексея, Петру, которому на тот момент было одиннадцать лет. В случае его смерти российской императрицей должна была стать Анна.

Однако из-за интриг Меньшикова, который на короткое время стал практически правителем страны, положение Анны и ее мужа изменилось. Герцога вывели из Тайного совета, членом которого он был, и вскоре Меньшиков добился, чтобы супруги покинули страну и уехали в Гольштейн.

В Киле их встречали все сливки общества, однако жизнь вдали от родины тяготила Анну. Ее единственным развлечением стала переписка с Елизаветой. Герцог сильно изменился: на родине он стал кутить, изменять жене и совсем перестал интересоваться политикой. Анна Петровна, которая ждала наследника, впала в тоску. Тон ее писем изменился. Она признавалась: муж ездит «по комедиям», а она часто плачет.

В конце февраля 1728 года двадцатилетняя Анна разрешилась от бремени наследником. Крестили мальчика Петером Ульрихом. Вскоре Анна Петровна умерла, как говорили, от «родильной горячки». Ничего необычного в такой смерти тогда не было, а свидетели уверяли: жена герцога простудилась во время праздничного фейерверка, запущенного в честь ее сына. Якобы она, услышав залпы, распахнула окно.

На улице стояла зима, в комнату ворвался ветер, молодая женщина была ослаблена родами, и результат был трагичен. Однако в трудах историков XIX века, которые изучали письма Анны, есть указания на то, что молодая женщина скончалась лишь 4 мая 1728 года — спустя два месяца после родов.

Умерла она от болезни или же была устранена, как претендентка на корону, неизвестно. Анна очень хотела, чтобы ее упокоили «возле батюшки». Ее тело было привезено в Петербург морем и похоронено в Петропавловском соборе.

Елизаветы на церемонии не было. Она оплакивала сестру в московских покоях.

Карл Ульрих умер, когда ему было всего 39. Он успел учредить орден Святой Анны: золотой крест с красным узором, портретом самой святой и буквами AIPI (Анна, дочь императора Петра I). В 1742 году орден пришел в Россию, а внук Анны Петровны император Павел включил его в реестр.