Как появилась традиция праздновать Масленицу

Издревле русский народ отмечает Масленицу. Это веселый праздник, который предвещает приход весны и начало Великого поста.

В Масленицу не принято есть мясо, однако всю "сплошную" неделю, без постных дней, можно лакомиться блинами, рыбой и молочными продуктами. Для людей, соблюдающих пост — это отличная возможность вкусно поесть перед долгим воздержанием от пищи животного происхождения.

Масленая седмица появилась в результате палестинской монашеской практики до IV века н. э. Сорок дней поста монахи проводили одни в пустынных местах. К началу Страстной седмицы они возвращались в монастырь.

Перед таким походом, монахам нужно было запастись силами. Поэтому им было дозволено есть продукты животного происхождения всю Масленую седмицу несмотря на то, что в понедельник, среду и пятницу это было запрещено делать. Именно поэтому неделю, на которую выпадает Масленица, называют "сплошной".

Праздник Масленицы совпадет с одним из языческих праздников. Некоторые обряды стали неотъемлемой частью Масленицы, даже после принятия христианства. Языческий праздник был приурочен ко дню весеннего равноденствия.

Блины являются символом Масленицы: они символизируют летнее солнце. Их пекут всю "сплошную" неделю. В древности на Руси призывали бога Ярило, чтобы он прогнал зиму.

У каждой хозяйки был свой особый рецепт блинов, который предавался из поколения в поколение по женской линии. Блины ели не только с какой-нибудь начинкой, но и добавляли в тесто для блинов манную кашу, тыкву, яблоки или сливки.

В результате смешения обычаев получился веселый праздник, который стал предвестником весны. Во время народных гуляний сжигают чучело и угощаются блинами. На Масленицу всю неделю принято хождение по гостям, застолья, катание на санях, ряженье и выпечка блинов.

Стоит помнить о том, что на Масленицу нельзя есть мясо, пить спиртные напитки, ссориться, грустить и встречать гостей в неубранном доме.

В этом году праздник будет проходить с 4 по 10 марта.