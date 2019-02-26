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Когда русские парились в печи 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Русские парились в баньке издревле — и для гигиены, и для здоровья, и для удовольствия. А вот иностранцы не могли понять, что за радость выбегать на снег из 100 градусной парилки, поэтому баньку боялись, а русских уважали.
Гениальный монах Нестор Летописец в своей «Повести временных лет» упоминает о бане в связи с поездкой Святого Апостола Андрея в Новгород (на обратном пути с Киева).
Это I век нашей эры. «Люди радостно мучают сами себя», — так прокомментировал Святой Андрей увиденное. «Люди заходили в баню нагими и „нагревались“ там до цвета вареных раков, после чего обливали себя водой и до изнеможения били друг друга вениками». Также мы узнаем, что этот обряд происходил ежедневно!

Договор о бане

Далее Нестор пишет, что в 906 году между Русью и Византией был заключен договор, речь в котором шла…о бане. Там было указано, что по приезду византийских купцов, их должны напоить, накормить и разрешать парится в бане, сколько им будет угодно. Следующий факт, датируемый 945 годом — суров. Великая княгиня Ольга пригласила прибывших на переговоры древлянских послов в баньку с дороги, но затем закрыла их снаружи и сгубила жарой. Вот такая она, русская банька!
С тех пор иноверцы побаивались баньки. Ошеломленные экстримом процедур, они писали в своих дневниках:
«Многие в России парятся в самом крепком духу, а другие даже не в бане, а в раскаленных печах. Но это уже истинные любители, которые, кувыркаясь в разостланной соломе в печи, приказывали еще закрыть за собой заслонку печи, и так парятся, что душа вылезает вон!»

Как париться в печи

Да, действительно был такой способ — те, у кого не было бани, парились прямо в печи. Для этого дочиста выметали пол, устилали его соломой, и как говорили по этому поводу иностранцы — «парились так, что из них дух вон вылетал».
В некоторых банях температура достигала 100 градусов, и европейцу было не понять, как русские люди принимают настолько горячие воздушные массы.
Совершенно ошеломленный увиденным, немец Адам Олеарий записал: «во всех городах и селениях у них (в России) множество общественных и частных бань, в которых всегда почти найдешь множество моющихся». По поводу процесса: «они, ложась на полках, велят себя бить и тереть тело разгоряченным березовым веником, затем, когда от жару сделаются красными и изнемогают до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают из нее голые, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой.
А зимой, выскочив из бани, они валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, а потом, остывшими таким образом, снова входят в жаркую баню. Так как бани обыкновенно строятся на реках и ручьях, то Моющиеся в них из жара прямо бросаются в холодную воду».
Датский посол Юл Юст, в самом начале XVIII в. побывавший в России и наблюдавший процедуру омовения в бане, сделал вывод, объяснявший силу, мощь и здоровье незнакомого ему народа:»В России ото всех болезней первый доктор — это русская баня!»

Бани для больных

При Владимире Ясно Солнышко действительно имелись бани для «немогущих». Это были первые на Руси лечебницы. Внучка Владимира Мономаха, известная целительница и врачевательница Евпраксия, в начале 12 века проживавшая на Руси, была настоящей подвижницей и энтузиасткой банного лечения. Личная гигиена плюс укрепление тела и духа — русскую баньку прописывали всем болящим. Первые бани строились исключительно из бревен, а вот в 1090 году в городе Переславле была построена кирпичная баня.
При порядочной бане всегда был предбанник, где раздевались, отдыхали, запивали баню прохладным квасом. Перед вхождением в саму баню человеку давали редьку. Очень важную роль играли мята и другие ароматные травы.
Мяту клали в квас, лавки покрывались мятой, домиником и прочими благоухающими травами. Веники использовали в основном березовые. Знатные люди применяли для омовения разгоряченного тела «замечательно приготовленные, перегнанные на всяких хороших травах воды, которые издают прекрасное благоухание».
Баня была в доме у каждого богатого и небогатого человека, что касается совсем бедных, то для них существовали общие бани. В 1551 году церковный собор официально запретил мужчинам и женщинам мыться в общественной бане вместе, ибо негоже. А вот из народного фольклора известно, что после ссоры «супругам лучше всего мириться в бане», очевидно, совершая вместе всевозможные банные процедуры и взаимно ухаживая друг за другом.
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