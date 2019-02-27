Правда ли, что мозг работает только на 10%

Существует мнение, что человеческий мозг работает не в полную силу, а лишь на 10%. Именно поэтому некоторые пытаются предположить, какие способности появятся у человека, если он будет использовать возможности своего мозга на все 100%.

Высказывание о том, что человеческий мозг работает не в полную силу появилось в середине 19 века. Всем известно, что нейроны генерируют импульсы. Ученые того времени считали, что все незадействованные нейроны головного мозга попросту "ленятся" и не выполняют свою работу.

То, что наш мозг работает лишь на 10% — это миф, и вот почему. Ошибка ученых прошлого века была в том, что они измеряли активность каждого нейрона одномоментно.

Они не подумали про то, что человеку не надо использовать все нейроны сразу. К примеру, мозгу не нужно задействовать нейроны, отвечающие за ходьбу, когда тело находится в горизонтальном положении.

А теперь представьте, что ваш мозг заработал на 100% и все нейроны заработали одновременно. Можно предположить, что ощущение не из лучших…

Мозг задействовать на 100% невозможно, да и не нужно, однако работу головного мозга можно сделать качественнее.

Большая часть нейронных связей образуется в детстве. Рано или поздно наступает момент, когда нейроны начинают образовываться в меньшем количестве. До того, как это произойдет, нужно усердно развивать различные навыки. Тогда во взрослом возрасте для человека не будет составлять труда, например, нарисовать картину или запомнить длинный стих.