Почему не видно снегирей

Снегири — очень симпатичные птицы. Раньше их часто можно было встретить зимой на ветке рябины. Сейчас увидеть снегиря в городе не так-то просто. Сразу появляется вопрос: куда исчезли эти маленькие красногрудые птички?

На самом деле, снегири никуда не исчезали, а спрятались подальше от людского взора в лес. Летом этих птиц не заметно, так как зеленая листва обеспечивает им хорошую маскировку. Но зимой снегирей легко увидеть среди снега на голых ветвях деревьев.

Если выехать за город, то там можно встретить снегиря. В городе красногрудых птиц легче услышать, чем увидеть.

Нужно отметить, что снегири могут прятаться из-за большого количества перепелятников. С 1990 года их количество в Москве возросло. Перепелятник — хищная птица, которая может охотиться на синиц и снегирей.

Вероятнее всего, птиц не видно из-за того, что в городе им стало слишком шумно, а лесах и лесопарках их могут подстерегать хищные птицы.

Чтобы снова увидеть снегиря, можно отправится в Архангельскую область. Во время хорошего урожая рябины они охотно остаются там зимовать.