Как Гитлер планировал использовать Сибирь

Руководство нацистской Германии начало планировать организацию жизни на захваченных территориях еще до нападения на СССР. Помимо судьбы европейской части страны гитлеровцы обсуждали участь ее восточных территорий — Урала и Сибири.

Подорвать русское могущество

Намерения Германии в отношении СССР были изложены в Генеральном плане "Ост". Его концепция была разработана под патронажем рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и основывалась на расовой доктрине нацистов.

План был разделен на две части. Существовал так называемый ближний план — для уже захваченных территорий, и дальний — для тех, которые еще предстояло оккупировать. Ближний план гитлеровцы начали исполнять сразу после начала войны против СССР. Так, уже летом 1941 года для упорядочивания управления захваченными землями были созданы рейхскомиссариаты Остланд (Прибалтика) и Украина.

Дальний план был проработан нацистами гораздо хуже. По большей части в нем отсутствовала конкретика, были отражены лишь общие моменты судьбы оккупированных земель. Существенное место в нем уделялось Сибири, которая воспринималась Гитлером и его приближенными как одна из основ русского могущества.

Несмотря на это, в германском руководстве так и не смогли прийти к единому мнению относительно этой огромной и богатой территории. Немцам приходилось учитывать и аппетиты союзной Японии, которая рассматривала Сибирь и Дальний Восток как свою будущую оккупационную зону.

В начале 1942 года в Имперском министерстве вооружений Германии Гитлеру предложили захватить все основные промышленные районы Сибири. В таком случае граница с Японией проводилась бы по Енисею, затем через Саянский хребет и далее — по советской границе с Тывой.

Имелись свои соображения по поводу Сибири и у руководства германских военно-морских сил (Кригсмарине). Высокопоставленные офицеры флота хотели использовать полуостров Таймыр в качестве базы для подводных лодок.

Один из основных индустриальных центров СССР был интересен немцам с промышленной точки зрения. В Восточном министерстве нацистской Германии понимали, что для освоения индустриальной мощности региона потребуется значительное количество рабочей силы и высококвалифицированный инженерный персонал. Поэтому нацисты планировали привезти на Урал техников из покоренных и зависимых европейских стран — Бельгии, Венгрии и других.

Отдельного рейхскомиссариата на территории Урала нацисты учреждать не собирались. Однако подразумевалось, что некоторые территории региона войдут в состав рейхскомиссариата Туркестан. Состоявший по большей части из Средней Азии, он должен был включать в себя также Башкирию и южные Уральские горы.

В борьбе против СССР гитлеровцы пытались использовать национальный рычаг. Так, стремясь настроить нерусские народы Поволжья и Урала против советской власти, нацисты распространяли слухи о создании Идель-Уральской независимой республики. Более того, из пленных татар и башкир был сформирован легион «Идель-Урал» общей численностью около 40 тысяч человек.

Однако никаких конкретных обещаний об основании Идель-Уральской республики немцы не давали. При этом сам Гитлер был категорически против любых государственных ненемецких образований на территории СССР.

Резервация для неарийцев

Генеральный план "Ост" предусматривал принудительное переселение за Уральские горы миллионов неарийцев. В Сибирь немцы намеревались отправить 78-85 процентов населения Польши и европейской части СССР (в том числе 65 процентов населения Западной Украины).

Немецкие теоретики, прежде всего рейхсминистр восточных территорий Альфред Розенберг, хотели подорвать «биологические силы» славян путем организации голода и лишения выселенных на территорию Сибири русских, украинцев и представителей других народов нормального медицинского обслуживания. [С-BLOCK]

На территории резервации не было бы высших школ. Немцы считали достаточным наличие народной школы из четырех классов, которая обучает простому счету и умению расписываться. Покоренным народам внушалась бы идея повиновения немцам как высшей нации.

Один из составителей Генерального плана "Ост" Эрхард Ветцель предложил разрушить единство русского народа посредством создания особой народности — сибиряков. По его мнению, коренные жители Сибири должны были ощущать себя отдельным этносом с собственной культурой.