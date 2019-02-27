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Почему Красную площадь раньше называли «Пожаром» 

Кириллица 2 часа назад
Фото: depositphotos
Красная площадь — главная площадь страны, территория проведения воинских парадов и торжественного приема гостей, одно из самых красивых мест Москвы. История Красной площади насчитывает около пяти веков, в течение которых она не раз меняла свою функцию.

Выжженная, но не пустующая

Первоначально на месте, где сейчас находится Красная площадь, возникло стихийное торжище. В 1493 году деревянные лавки полностью выгорели, после чего перед Кремлём освободилось пространство шириной в 240 м. Из-за этого события площадку назвали «Пожаром».
С запада её ограничивал кремлевский ров, с юга — холм, именуемый в народе «Взлобьем». С северной стороны возвышались Воскресенские ворота. Добрую сотню лет Пожар считался естественным продолжением Торга, который занимал всю восточную часть.
На выжженной площадке вымостили камнем три улочки: Варварку, Никольскую, Ильинку. В пространстве между ними пристроилось несколько небольших церквей и торговых лавок. Из-за постоянно присутствующей угрозы возгорания в конце XVI столетия было принято решение снести деревянные постройки. Их место заняли каменные купеческие палаты.

Торговая красавица-площадь

Купеческие палаты образовали собой три квартала: Нижние, Средние и Верхние Торговые ряды. В таком виде будущая Красная площадь просуществовала около 200 лет. За это время на ней выросли богатые купеческие усадьбы и Гостиные дворы (здания для оптовой торговли). Поскольку основная масса построек все так же возводились из дерева, то и пожары случались в этом районе города регулярно.
Москва строилась и росла. В 1625 году Кремль обзавелся Спасской башней. Взлобье уже украшал Собор Василия Блаженного. Постепенно площадь стала приобретать благопристойный вид и даже именоваться «красной», то есть красивой. Это определение закрепилось за бывшим Пожаром и теперь уже использовалось как имя собственное.
В официальных документах оно появилось в 1661 году, при Алексее Михайловиче. В годы правления Ивана Грозного Красную также звали и «Большой». Гости из-за границы обычно описывали этот район города как рыночную площадь. Их свидетельства лишний раз подтверждают тот факт, что торговля перед воротами Кремля ни на минуту не останавливалась.

Звериные шкуры и снедь

В Гостиных домах купцы не только продавали снедь, звериные шкуры и прочий скарб, но и жили (преимущественно на верхних этажах). Для обслуживания богатого люда строились многочисленные цирюльни и лавки розничной торговли, регулярно проводились ярмарки. Часть территории южнее Спасских ворот до 1924 года именовали Васильевской площадью. Она была застроена плотнее всего.
В XX веке центральную столичную площадь реконструировали. Часть построек на Масляном переулке снесли, за счет чего открытое пространство стало еще больше. В 70-ые годы переделали некрополь, дополнили его гранитными трибунами. Красную площадь залили бетоном, а сверху на него положили новую брусчатку. Торговые ряды, цирюльни и ярмарки остались в прошлом.
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