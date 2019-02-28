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Одна на всех: шокирующие факты о многомужестве 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Многожёнство широко распространено по Земле во многих культурах. Значительно меньшее распространение имеет многомужество — когда у одной женщины сразу несколько мужей.
Если многожёнство (полигиния) встречается в большинстве традиционных культур (значительно чаще, чем только моногамные браки), то многомужество (полиандрия) — менее, чем в сотне.
Правда, исторические свидетельства показывают, что в древние времена полиандрия была значительно шире распространена по планете, чем сто лет назад.

Какое вообще бывает многомужество?

Чистая полиандрия — брак одной женщины сразу с несколькими мужьями — встречается редко. Гораздо чаще такой брак обставлен различными дополнительными условиями, а кроме того существует смешанно с другими формами брака.
Наиболее часта фратернальная полиандрия, когда у двух или нескольких братьев — одна жена. В этих случаях, как правило, старший брат женится за себя и за своих младших братьев. Именно старший брат (соответственно, старший муж) является главой семьи и имеет свободу брачного выбора. Он же устанавливает очерёдность брачных сношений между своими братьями и их общей женой. При такой форме брака свобода женщины — только кажущаяся. На самом деле, это очень регламентированная форма брачных отношений, и основана она на главенстве старшего мужчины в семье. Такая полиандрия до сих пор распространена у многих народов Непала, у части населения Бутана, у дардов — живущего в Гималаях светловолосого и светлоглазого народа (есть легенда, что они — потомки воинов Александра Македонского), у части тибетцев, у некоторых малых народов Южной Индии, у многих индейских племён Южной Америки и т.д.
В Тибете и Гималаях многомужество часто сосуществует с многожёнством. Старший брат, женатый за себя и всех своих братьев, может взять себе и вторую, и третью жену. При этом, они будут только его жёнами, но не жёнами его братьев. Его другие жёны, в свою очередь, могут быть замужем за другими мужчинами, которые, при этом не являются мужьями его первой жены. Такой брак называется полигинандрией и отличается от группового брака, в котором брачные отношения внутри группы мужчин и женщин довольно свободны.
Разновидностью полиандрии является множественное отцовство. Оно встречается у некоторых народов Меланезии. Интересно, что у них главную роль в определении родства играет не биологическое отцовство, а участие в воспитании детей. Счёт родства у них идёт исключительно по матери (матрилинейный), но братья женщины, живущие с ней в одном доме, считаются в племени отцами её детей, а мужья, не живущие в одном доме с женой, таковыми не признаются.
Есть ещё биандрия, когда у одной женщины — два мужа, не обязательно состоящие друг с другом в родстве. На Новых Гебридах (Океания) биандрия до недавнего времени была обязательна для вдовцов и вдовиц. Ассоциативная полиандрия — когда брак сначала заключается как парный, но затем жена может взять себе ещё мужей.

Почему возникло?

Главную причину возникновения многомужества этнографы видят в экономике: полиандрия позволяла избежать дробления земельной собственности между братьями-наследниками (в средневековой Европе такую роль играл принцип майората). Эта причина «работает» для Тибета и Гималаев с их скудной почвой или для Индии с её перенаселением. Но она не объясняет укоренения полиандрии у многих народов Океании, а особенно у индейцев Амазонии, которые жили в основном ещё охотой и собирательством. В некоторых случаях полиандрия могла быть вызвана дефицитом женщин из-за выборочного убийства новорождённых девочек. Вероятно, причины возникновения обычая многомужества были разнообразны в разных обществах Земли, и какой-то одной универсальной не существует.

Многомужество у исторических народов

Первое историческое упоминание о многомужестве мы встречаем в законе царя шумерского города Лагаш Уруинимгины (XXIV век до н.э.), запрещавшего этот обычай под страхом смертной казни через побивание женщины-многомужницы камнями (о казни для мужчин ничего не говорится). Из этого можно сделать вывод, что полиандрия шире встречалась у шумеров в более ранние периоды истории. Многомужество считалось законным в Мидии — области древней Персии, а также у эфталитов («белых гуннов»), образовавших государство в Средней Азии в IV-VI вв. Есть указания на бытование многомужества у арабов в доисламскую эпоху. В древней Индии многомужество было обычным и никого не удивлявшим явлением, как то следует из эпоса «Махабхарата».
Во «Всеобщей истории» древнегреческого писателя Полибия (II век до н.э.) есть указания на то, что в Спарте полиандрия некогда была широко распространена. Имеются упоминания о бунте древнеримских женщин, требовавших узаконить биандрию. Есть свидетельства (эпитафии на могилах) счастливых гражданских биандрических браков в том же древнем Риме, когда муж и любовник долгие годы жили с одной женщиной в любви и согласии и вместе воспитывали детей.
Многомужество было широко распространено среди многих аборигенных народов Северной Америки (шошоны, навахи, апачи и т.д.) до начала белой колонизации их территорий.

Современное состояние многомужества

Распространение христианства с его запретом на любые интимные отношения, кроме моногамного гетеросексуального брака, за пределы Старого Света в Новое время привело к угасанию во многих культурах обычая многомужества. Имело значение и изменение формы хозяйствования, при котором исчезли многие экономические факторы, ранее поддерживавшие эту практику.
Тем не менее, многомужество по-прежнему практикуется у ряда народов Индийского субконтинента. В Шри-Ланке, Непале, Бутане полиандрические браки официально разрешены законом. В ряде других стран полиандрия существует де-факто, под видом официальной моногамии. Она по-прежнему, видимо, преобладает у многих неконтактных народов (то есть добровольно избегающих общения с внешним миром), таких, как ряд племён индейцев Амазонии.
В некоторых странах полиандрия не запрещена законом напрямую, и это способствует возрождению такой практики. Так, в 2013 году власти Кении впервые зарегистрировали биандрический брак. В своё время многомужество практиковалось среди масаи — одного из крупнейших народов этой страны и соседней Танзании.
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