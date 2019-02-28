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Как придумывали названия крупным компаниям 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эти бренды знает практически каждый. Но никто не задумывался о том, почему эти компании получили такие названия, которые теперь популярны во всем мире.

Google

Основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж долго думали о том, как назвать свой бренд. На самом деле имя всемирно известному поисковику придумали по ошибке. Предприниматели хотели подчеркнуть то, что сервис может обрабатывать большое количество информации, поэтому хотели назвать его googol — в математике это значит единицу с сотней нулей. Во время регистрации компании в 1996 году была произведена ошибка и по документам она стала называться google.

Вконтакте

Самая популярная российская сеть была создана Павлом Дуровым в 2006 году. После того, как к ней пришла популярность, он рассказал историю создания. Дуров поделился, что часто слушал радиостанцию "Эхо Москвы", где регулярно повторялся джингл "в контакте с информацией". Так он придумал название. Кроме того, ему это слово показалось универсальным и понятным для всех.

Zara

Изначально бренд одежды назывался Zorba — в честь героя популярного мультфильма "Грек Зорба". Основатель компании Амансио Ортеге решил, что это имя простое и его хорошо запомнят. Но после открытия первого магазина выяснилось, что на соседней улице находится бар с таким же названием, поэтому пришлось убрать одну букву, так появилась Zora. А уже после было решено поменять название на Zara, для созвучности.

Pringles

Название известного бренда чипсов было придумано случайно, как и многие другие. Когда маркетологи придумывали, какое имя дать компании, решили открыть телефонный справочник. Книгу открыли на выбранной странице, там увидели слова Mr. Pringle и Pringle Street. Так в 1968 году родился бренд.
Комментарии
Истории , Ларри Пейдж , Сергей Брин , Павел Дуров , Google , Эхо Москвы
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