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Почему у пятницы 13 дурная слава 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Многие люди боятся пятницу 13 и морально готовятся к этому дню, как только увидят его в календаре.
Надо отметить, что пятница 13 считается не самым лучшим днем во многих культурах. Причем происхождение этого неблагоприятного дня нельзя связать с каким-то одним неудачным событием в истории. С этой пятницей можно ассоциировать колоссальное количество примет и суеверий.
Число 13 само по себе является чертовой дюжиной. Издревле оно считалось числом смерти. Именно в 13-ой главе откровения Иоанна Богослова начался конец света, а Иисус был распят в пятницу.
В пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV решил с помощью тамплиеров поправить проблемы в казне. Для этого он обвинил членов ордена в ереси. После они подверглись пыткам и были убиты. Легенда гласит, что магистр ордена проклял собравшихся на казни.
Если вы верите в суеверия, то в пятницу 13 не рекомендуется брать деньги в долг, совершать непредвиденные поступки, рассказывать о своих снах, ссориться и создавать межличностные конфликты.
Комментарии
Истории , Иисус Христос
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