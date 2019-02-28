Почему в кинотеатрах продают именно попкорн

Первое, что вы чувствуем, входя в кинотеатр — это манящий запах попкорна. Но ведь попкорн и кино сами по себе никак не связаны. Как же попкорну удалось стать иконой массовой культуры и неотъемлемой частью истории киноискусства?

Впервые попкорн стал популярным в Америке в 19 веке. В 1848 году он даже попал в «словарь американизмов». Готовить и есть его было легко и весело, и вскоре он стал особенно активно продаваться на ярмарках и в цирках. В театрах того времени попкорн не любили — театр считали слишком серьезным искусством, чтобы жевать во время спектакля.

Вскоре появилась первая мобильная паровая машина для приготовления попкорна. Так лакомство стало можно делать практически в любой точке города и сразу же продавать.

Но первые кинотеатры не жаловали попкорн, так как старались во всем подражать театрам. К тому же, кино тогда еще было немым, хруст бы очень мешал просмотру. Но все изменилось после появления фильмов со звуком.

В кинотеатры хлынула широкая публика, которая раньше не посещала кино из-за своей неграмотности — не понимала, о чем говорилось в текстах между сценами фильма. Потом наступила Великая депрессия. Популярность кинотеатров еще больше возросла, когда одним из немногих способов забыть о проблемах для простых людей стал поход в кино. Попкорн к тому времени стоил копейки и крайне активно продавался на каждом углу, а особенно — прямо перед дверьми кинотеатров. Зрители все чаще заходили в зал с пакетиком попкорна в руках, и тогда владельцы кинотеатров опомнились.

Вскоре из-за экономического кризиса множество кинотеатров оказалось под угрозой разорения. Попкорн стал для них спасательным кругом. Там, где в фойе делали и продавали попкорн, прибыль подскочила, где нет — падала.

Уже к 1945 году половина попкорна, употреблявшегося в США, съедалась именно в кинотеатрах.

После появления телевидения продажи попкорна начали падать — ведь люди теперь смотрели кино дома. Но придумали решение и для этой проблемы — стали производить полуфабрикаты, с которыми привычный попкорн «как в кино» можно было сделать у себя. Когда в домах появились микроволновки, для приготовления любимого лакомства осталось только нажать на кнопку.

Сегодня продажа попкорна — по-прежнему огромная часть выручки кинотеатров по всему миру.