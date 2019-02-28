Почему у собаки мокрый нос

Собаки чувствуют запахи на расстоянии одного километра, а если повезет с погодой и направлением ветра, то и того больше. При этом отличает собачий нос во много раз больше больше запахов, чем другие животные или человек.

Собачий нос — уникальный орган, который способен уловить одну молекулу пахучего вещества литре воздуха. У здоровой собаки нос прохладный и влажный. Он покрыт особым веществом, которое выделяют расположенные в коже железы. Благодаря этому веществу, собака реагирует даже на незначительные колебания воздуха и их направление, а также анализирует скорость, с какой ароматические молекулы распространяются. Таким образом собака отличает один запах от другого.

Примерно так устроены носы и других животных: за счет того, что нос увлажнен не только внутри, но и снаружи, они способны отличать запахи гораздо точнее.

Развитие приматов, в том числе и человека, пошло по другому пути, обезьяны ведут дневной образ жизни, у них гораздо лучше развито зрение.