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Почему у собаки мокрый нос 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Собаки чувствуют запахи на расстоянии одного километра, а если повезет с погодой и направлением ветра, то и того больше. При этом отличает собачий нос во много раз больше больше запахов, чем другие животные или человек.
Собачий нос — уникальный орган, который способен уловить одну молекулу пахучего вещества литре воздуха. У здоровой собаки нос прохладный и влажный. Он покрыт особым веществом, которое выделяют расположенные в коже железы. Благодаря этому веществу, собака реагирует даже на незначительные колебания воздуха и их направление, а также анализирует скорость, с какой ароматические молекулы распространяются. Таким образом собака отличает один запах от другого.
Примерно так устроены носы и других животных: за счет того, что нос увлажнен не только внутри, но и снаружи, они способны отличать запахи гораздо точнее.
Развитие приматов, в том числе и человека, пошло по другому пути, обезьяны ведут дневной образ жизни, у них гораздо лучше развито зрение.
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