Кошки, которые спасли людей

1 марта в России отмечают день кошек, установленный в 2004 году музеем кошки в Москве и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс».

Коты по своей популярности ничуть не уступают собакам. Принято считать, что нет существ преданнее, чем псы, а кошки слишком своевольны. Но при внешней независимости, усатые-полосатые питомцы не реже совершают героические поступки и даже спасают людей. В нашей подборке — самые яркие случаи.

Тара

В 2014 году, в Калифорнии, кошка спасла своего маленького хозяина, четырехлетнего Джереми от напавшего на него соседского лабрадора. Мальчик катался на велосипеде, когда его атаковал пес. Но Тара смогла отогнать собаку.

Шнауци

В 2007 году, в штате Монтана, кошка Шнауци посреди ночи разбудила хозяев. Обеспокоенные ее настойчивостью, супруги осмотрели дом и обнаружили утечку газа. Вызванные спасатели устранили поломку.

Томми

В 2007 году, в штате Огайо, служба спасения получила необычный вызов. По прибытии на место, спасатели обнаружили потерявшего сознания инвалида, который выпал из своего кресла. Мужчине помогли, но он утверждал, что не успел позвонить. Это сделал его кот, который скинул телефон на пол и несколько раз нажал на кнопки. Попадание было случайным, но своего хозяина Томми спас.

Маша

В 2015 году, в Обнинске, кошка, живущая в подъезде многоэтажки, спасла подброшенного в ее коробку младенца. Маша согревала ребенка всю ночь, а наутро начала громко мяукать, привлекая внимания людей. Ребенка забрала скорая помощь, а кошку — жители одной из квартир.

Артемис

В 2012 году, в штате Кентукки, кошка посреди ночи начала царапать ноги хозяина. Кертис проснулся и сразу почувствовал запах дыма. Мужчина обнаружил, что дом охвачен огнем, и покинул его через заднюю дверь вместе со своей кошкой.

Стрелка

В 2006 году, в Японии, одна из артисток Юрия Куклачева спасла ему жизнь. Дрессировщик находился в гостинице, когда Стрелка внезапно вырвлалась из руки убежала. Куклачев и те, кто был с ним рядом бросились за ней. Когда они выбежали из гостиницы, началось землетрясение, здание обрушилось. А Стрелка спасла жизнь хозяину.

Чарли

В 2012 году кошка нашла свою хозяйку без сознания в ванной комнате. Сюзан Марч страдала сахарным диабетом, и ночью впала гипогликемическую кому. Тогда Чарли разбудила ее мужа, кусая его лицо. Мужчина успел сделать жене инъекцию инсулина.