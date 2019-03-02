Навьи: какими были древнерусские зомби

Мало кто знает, что в древнерусской мифологии существуют персонажи удивительным образом перекликающиеся с традиционной западноафриканской и гаитянской трактовкой мистического образа зомби. Навьи — так называли ходячих мертвецов жители Руси. Чем же они отличаются от покойников, оживленных колдунами вуду?

Обезличенные трупы

В мировой массовой культуре зомби — настолько растиражированный образ, что трудно найти человека, который не слышал бы об этих мистических созданиях. Практически любой современный обыватель знает, что речь идет о частично ожившем мертвеце. Причем, зомби не имеют души, не помнят своей жизни, они глупы и существуют лишь за счет рефлексов. Питаются эти полуразложившиеся трупы человеческим мясом, особенно предпочитают мозги.

Другими словами, зомби — это обезличенные люди. Они не живые в традиционном понимании, но и не покойники. И хотя многие популярные фильмы и сериалы называют причиной возникновения ходячих мертвецов некий вирус или эпидемию, по мнению большинства последователей религиозно-мистического течения вуду, только сильный колдун способен создать настоящего зомби.

Истоки этих верований уходят корнями в Западную Африку. Жители Нигерии и Бенина издревле считали, что могущественные колдуны и ведьмы оживляют мертвецов и заставляют их подчиняться своей воле. В языках семейства банту слово «нзамби» означает «мертвый дух», а на западноафриканских диалектах привидение именуют «жамби».

Вместе с чернокожими рабами, перевезенными на Гаити, Ямайку, Кубу и другие Карибские острова, мистический культ вуду распространился и в Новом свете. Известный американский журналист Вильям Сибрук упомянул о многочисленных зомби, работающих на плантациях сахарного тростника, в своей книге «Остров магии», которая была издана в 1929 году. Автор сослался на рассказы гаитянской колдуньи по имени Маман Сели.

Затем образ зомби подхватили многие писатели, продюсеры и сценаристы.

Беспокойные мертвецы

От одного только упоминания про навий по коже пробегает холодок. Толковый словарь живого великорусского языка, составленный знаменитым ученым Владимиром Далем, определяет этих мистических созданий как мертвецов, покойников, усопших людей.

В славянской мифологии потусторонний, загробный мир называется «навь». А его обитатели могут как причинить людям серьезный вред, так и помочь в непростой ситуации или указать, где зарыт клад. Издревле на Руси отмечали «Навий день», когда поминали покойных предков. В ночь на Чистый четверг Пасхальной недели для них специально топили баню, оставляли угощения. Так люди хотели задобрить духов усопших.

Однако навьи не были бестелесными созданиями. Согласно народным поверьям, они — русский аналог зомби. Ожившие мертвецы могли выбираться из своих могил, бродить по округе, наводя ужас на живых людей. Это те, кто не нашел покоя после своей кончины, кого не принял загробный мир.

Как ими становятся?

колдунов, совершивших так много зла, что их тела отвергает сама Мать-земля;

людей, проклятых при жизни своими родными;

самоубийц;

умерших внезапной преждевременной смертью;

долгожителей, которые искусственно продлевали отпущенные им годы с помощью магии;

лиц, похороненных в неподходящем месте и без соблюдения всех необходимых ритуалов;

тех, у кого в жизни осталось важное незавершенное дело. Существует несколько причин, почему после смерти человек окончательно не уходит в иное измерение. Навьи получаются из:

Иногда навьи не вредили людям, они просто никак не могли осознать факт своей кончины. Рассказывали о женщинах, которые вставали из могил, услышав плач своих детей. Или кузнец мог вернуться в мастерскую и выковать меч, обещанный при жизни местному князю. Для защиты от таких навий достаточно было произнести лишь «Чур меня!» или носить специальный оберег.

Но большинство навий причиняли вред. Они насылали на людей болезни, безумие и мысли о самоубийстве, губили скотину. Именно ходячих мертвецов жители Руси винили в плохом урожае или неблагоприятных погодных условиях. Считалось, например, что засуху вызывают навьи-утопленники, которые никак не могут утолить свою жажду на том свете.

Иногда беспокойные мертвецы стремились извести своих супругов и детей, чтобы поскорее воссоединиться с ними в загробном мире. Поэтому усопших не принято было много оплакивать и сильно тосковать по ним. Люди считали, что не стоит тревожить их вечный сон.

Как от них избавиться?

Избавиться от навий было возможно, обратившись к знахарю или ведуну. Он проводил магический ритуал, позволяющий мертвому обрести покой.

А если человека не отпускало на тот свет какое-то незаконченное дело или невыплаченный долг, то ему можно было помочь завершить все земные заботы. Например, кузнец навсегда уходил обратно в могилу, выковав меч. А женщина больше не тревожилась о детях, если видела, что о малышах заботится кто-то из родственников.

Еще один способ избавления от ходячих мертвецов — это уничтожение так называемой «навьей косточки». Нужно было разрыть могилу покойного, и если истлевший труп находится там, следовало найти единственную нетронутую тлением кость. Считалось, что именно в ней заключается мистическая сила навьи. Уничтожив косточку любым возможным способом, можно было больше не волноваться: душа мертвеца ушла в загробный мир навсегда.

По народным поверьям, традиционный кол в сердце, которым избавлялись от упырей и вурдалаков, тоже помогает.

На могилах рассыпали маковые или любые другие зерна, чтобы мертвецы увлеклись их сбором и забыли тревожить живых. Для защиты домов использовались металлические предметы: в косяки дверей втыкали иглы. Люди верили, что такая магия спасет их от ходячих покойников.

Главные отличия

Несмотря на явное сходство, русские навьи сильно отличаются африканских зомби.

1. Наши мертвецы встают из своих могил не по воле колдунов, а вследствие того, что их по различным причинам не до конца принимает загробный мир.

2. Навьи никому не подчиняются, они действуют по своей воле, в отличие от контролируемых гаитянскими ведьмами трупов.

3. Африканские и американские зомби не помнят свои жизни, не узнают родственников, не имеют души. Их русские аналоги знают, кем были до смерти. В первую очередь, ими движет не нашедший упокоения дух.

4. Зомби не обладают интеллектом, они не способны самостоятельно мыслить. Навьи не глупее людей.

5. Русские мертвецы не обязательно злые. Среди них попадаются и хорошие люди, просто запутавшиеся между мирами. В особый день их даже приглашают в баню, оставляют угощения, видя в них покойных предков. А добрых зомби не существует, они всегда стремятся съесть человеческие мозги.

6. Навьи — индивидуалисты, они даже вредят живым каждый по-своему. Африканские и американские мертвецы, напротив, могут действовать коллективно, нападая на людей группами.

7. Зомби причиняют людям только физический вред. Их русские аналоги действуют чаще на мистическом уровне.

8. Навьи не питаются мозгами живых и человеческим мясом.

9. Избавиться от зомби можно, только полностью уничтожив трупы. Необходимо сжечь их, оторвать им головы, разорвать на клочки. В то время как главный способ защиты от навий — мистические ритуалы и обережная магия.

Можно сделать вывод, что русские ходячие мертвецы больше похожи на живых людей, чем зомби.