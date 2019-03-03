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Какими благами цивилизации Афганистан обязан СССР 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Еще до начала войны СССР вкладывал в экономику Афганистана огромные суммы, которые были направлены на экономическое развитие среднеазиатской страны. Начиная с 60-х годов и до ввода войск в 1978 году, советские специалисты построили более 100 объектов промышленности, инфраструктуры, образования, цель которых не экспансия СССР, а создание в Афганистане современных, на то время, стандартов жизни.
Помимо предприятий нефтепромышленности Союз старался помогать и простым афганцам. Согласно архивам, после ввода своих войск СССР построило 142 объекта, обеспечивающих экономические и социальное развитие этой страны.

Дороги и транспорт

Начиная с 50-х годов, на деньги Советского Союза в Афганистане построили тысячи километров автодорог, которые часто приходилось прокладывать через горы. Наиболее известный объект это дорога Саланг с туннелем, проложенным московскими метростроевцами на высоте более 3 тысяч километров. Самая длинная автодорога из города Кушка в Кабул имеет протяженность 679 километров. Магистрали Пули-Шибернаг и Доши-Ширха длиной 329 и 216 километров соответственно.
Из-за сложного афганского рельефа особое внимание уделялось возведению мостов. Еще в 1959 году построен мост протяженностью 120 метров через речку Ханабад. В провинции Нангарх советские инженеры за один только 1964 год возвели три моста, один из которых имел длину 360 метров. В 1982 год через Амударью перекинули автомобильно-железнодорожный мост.
Особое внимание советские союзники уделяли развитию автомобильной промышленности Афганистана. Так в 1960 году в Кабуле построен авторемонтный завод Джангалак, способный в год осуществлять ремонт 1300 машин в год. Предприятие также занималось производством станков, насосов, дорожно-строительного инвентаря.
В 1985 году советские специалисты построили три автозавода по производству «КамАЗов». К 1988 году в Кабуле открыло предприятие по производству велосипедов, мощностью 15 тысяч штук в год. В 1961 году построили аэропорт Баграм с 3-километровой посадочной полосой. На следующий год международный аэропорт появился в Кабуле.

Энергетика

Советские геологи разработали для афганского правительства карту полезных ископаемых с отмеченными на ней 1,5 тысячами месторождений. После того как Афганистан начал добывать газ СССР стал по сниженным ценам покупать его у Кабула. Благодаря этому правительство бедной страны получило постоянную прибыль, которую можно было направить на социально и экономическое развитие.
Москва построила восемь нефтебаз и газопровод, пропускающий 4 млрд кубометров газа в год. Инженеры из СССР построили гидроэлектростанции в Наглау и Пули-Хумри мощностью 100 тысяч и 9 тысяч кВт соответственно. В крупных городах обустраивались электростанции и электрические сети. Часть недостающей энергии СССР поставлял со своей территории.

Образование, наука и социальная сфера

Развития экономики и социальные преобразования невозможны без местных специалистов, для подготовки которых в 60-х годах СССР построил в Кабуле политехнический университет на 1200 студентов. На организацию ВУЗа Союз потратил 6 миллионов рублей, а языком преподавания в нем был русский. В 1973 году в Мазари-Шериф открылся техникум на 500 учащихся, готовивший нефтяников и геологов.
Ежегодно кабульский техникум заканчивало 250 автомехаников, а в период с 1982 по 1986 год по всей стране открыли 8 профессионально-технических училищ. Для сирот в Кабуле советские представители открыли школу-интернат, а в 1971 году центр матери и ребенка, который ежедневно посещало более 100 человек. СССР строили по всей стране жилые кварталы, детские сады, метеостанции, поликлиники и прочие объекты, цель которых сделать жизнь простых афганцев комфортней и цивилизованней

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Из-за сложных климатических условий и технической отсталости голод для Афганистана стал привычным явлением. Для обеспечения населения достаточным количеством продуктов СССР решило использовать последние достижения советской сельхоз науки. В Афганистане действовали созданные специалистами из СССР 3 почвенно-агрохимических, 3 ветеринарных, 2 хлопково-семенных и одна контрольно-семенная лаборатории.
В Мазари-Шерифе открыли завод азотных удобрений и по всей стране строились системы орошения полей. В 1965 году на реке Кабул построили Джелалабадский ирригационный канал, а для дополнительного орошения использовалась плотина «Сарде». С 1984 года в Джелалабаде заработал завод цитрусовых и маслин, а еще раньше советские специалисты открыли несколько многоотраслевых ферм. По всей стране на деньги СССР строились мельницы, хлебозаводы, элеваторы.
Советский Союз десятилетиями вливал в экономику Афганистана огромные деньги. Строительство различных объектов продолжалось и во время войны, хотя СССР все сложней было это делать. Афганцы, и сегодня сравнивая русских и американцев, говорят, что первые воевали, но и строили, а вот вторые только разрушают.
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