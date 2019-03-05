Сколько раз Россия спасла США

В истории США было два критических периода существования: первый — война за независимость (1775-1783), второй — гражданская война (1861-1865). В обоих случаях внешнеполитическая позиция России способствовала тому, что США успешно преодолели эти кризисы.

Англия долгое время воевала на суше солдатами, набранными не только в самой Англии, но и за рубежом. Когда восстали её североамериканские колонии, правительство короля Георга пыталось завербовать армию во многих странах, в том числе в России. В конце 1775 года король прислал российской императрице Екатерине просьбу о присылке в Америку 20 тысяч русских солдат для подавления мятежа. Императрица вежливо отказала. Но англичане не оставили своих домогательств, и в 1777 году повторно обратились к России с просьбой о присылке на сей раз хотя бы 10 тысяч солдат. На что снова последовал отказ.

Более того, в 1780 году Екатерина II объявила «декларацию о вооружённом нейтралитете». Она провозгласила свободу всех нейтральных государств торговать с воюющими странами, исключая торговлю оружием, и право вооружённым путём отстаивать эту свободу от действий иных флотов, а также каперов. Формально направленная как против Англии, так и против Франции и Испании, принимавших участие в войне на стороне США, эта декларация, тем не менее, фактически была демаршем против Англии, объявлявшей о «блокаде США» и запрещавшей всякую торговлю с мятежными колониями. К российской декларации присоединились правительства Швеции, Дании и Нидерландов.

В 1807 году Россия и США договорились об установлении дипломатических отношений. Они не прерывались и в тот период (1812-1815), когда Англия была союзником России в войне против Наполеона и в то же время воевала против США.

Во время гражданской войны в США, Англия и Франция оказывали сдержанную поддержку сепаратистам Юга. Это обусловило позицию России в поддержку Севера. Совсем недавно закончилась Крымская война, в которой Англия и Франция были противниками России. Очередное ухудшение отношений между Россией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, наступило в 1863-1864 гг., когда эти западноевропейские державы поддержали восстание Польши против российского владычества. Одно время казалось, что новой войны России с этими странами не избежать. В этих условиях естественным становилось сближение России и США.

В самом начале гражданской войны, в июне 1861 года, российский министр иностранных дел князь А. М. Горчаков передал через посланника России в Вашингтоне Э. А. Стекля дружественные чувства российского правительства к правительству США и выражение поддержки мерам, предпринимаемым для сохранения единства Союза. С течением времени поток комплиментарных заявлений с обеих сторон возрастал. В сентябре 1861 года госсекретарь США У. Сьюард просил Стекля передать Горчакову, что президент А. Линкольн оценивает нынешнюю политику России как «гарантию дружбы, берущей начало с первых дней существования США». Принимая в конце 1862 года верительные грамоты от нового посланника США в Петербурге С. Кэмерона, император Александр заявил ему, что «всегда питал сердечные симпатии к Северу и стремится, чтобы силе и влиянию США не было нанесено ущерба».

Пресса Севера неизменно с восторгом отзывалась о политике России в отношении американского конфликта. Газета «Нью-Йорк дейли трибьюн», боевой рупор Республиканской партии , 7 августа 1862 года опубликовала статью о России под названием «Наш настоящий великий союзник», где писалось: «Никто не забыл приветствия, которое Россия послала нам, когда началась война, и тех пор Россия не изменила свою позицию ни на словах, ни на деле… Трудно переоценить важность дружеских отношений с этой великой и растущей державой».

В 1863 году отношения России с Англией и Францией обострились. Тогда Александр II решил послать на океаны две российские эскадры с целью действий на коммуникациях этих стран в случае войны. По дороге эти эскадры должны были зайти в порты Соединённых Штатов Америки с визитом дружбы и продемонстрировать солидарность правительств России и США.

Из Кронштадта была отправлена эскадра под командованием капитана 1-го ранга Степана Степановича Лесовского, ранее служившего военно-морским атташе в Вашингтоне. В состав эскадры входили три фрегата, два корвета и клипер. Из Владивостока, основанного только за три года до того, вышла новая Тихоокеанская эскадра русского флота под командованием капитала 1-го ранга Андрея Александровича Попова в составе четырёх корветов и двух клиперов. 29 сентября 1863 года эскадра капитана Лесовского прибыла в Нью-Йорк. 1 октября русская Тихоокеанская эскадра вошла в порт Сан-Франциско.

По инструкции, данной капитаном Поповым, русские корабли должны были вступать в боевые действия против любых кораблей, нападающих на побережье США или совершающих каперских действия по захвату судов. Необходимо заметить, что США в то время практически ещё не располагали флотом на Тихом океане, и там существовала угроза нападения океанских рейдеров южан.

Северная пресса с восторгом писала о визите русских моряков. Эскадра Лесовского наведалась также в Вашингтон. Андреевский военно-морской флаг развевался над берегами Потомака. «Нью-Йорк дейли трибьюн» писала: «Между Соединёнными Штатами и Россией всегда были сердечные отношения». Спикер палаты представителей С. Колфакс заявил на борту фрегата « Александр Невский »: «Россия и США могут находиться в дружественных отношениях вечно, как существуют звёзды». Русские корабли пробыли в США до июля 1864 года.

Когда российское правительство решило в 1867 году продать Аляску, то отвергло все предложения Великобритании, мечтавшей её купить и присоединить к Канаде, и предпочло продать её слабым и дружественным Соединённым Штатам за втрое меньшую сумму, чем готовы были заплатить англичане.