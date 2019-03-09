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Самые необычные профессии в мире 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Когда ребенок заканчивает школу, он выбирает из стандартного набора профессий — например, юрист, экономист или врач. Но ведь еще можно стать ловцом муравьев или вынимателем мозга, тестировщиком матрасов или переворачивателем пингвинов. Что же делают все эти люди?

Ловец муравьев

Работа ловца муравьев заключается в следующем — профессионал находит муравейник и отлавливает там лучших особей, которые отправятся в специальные муравьиные питомники.

Выниматель мозга

Выниматели мозга работают на скотобойнях. Дело в том, что мозг — ингредиент многих блюд высокой кухни. Поэтому, чтобы вынимать мозг из голов убитых животных, не повредив его, нужны специальные навыки. На некоторых иностранных скотобойнях для этого работает специальный человек — выниматель мозга. После извлечения мозги отправляют в рестораны.

Тестировщик матрасов

Некоторые компании, производящие диваны или матрасы, нанимают специальных людей, проверяющих продукцию. Кто-то же должен проверить, удобен ли матрас и работает ли механизм раскрытия диванов.

Наблюдатель за высыханием краски

Компании по изготовлению краски нанимают специальных работников, чтобы те наблюдали за тем, как сохнет краска. Производителю и потребителям нужно знать, как быстро высыхает краска, как при этом меняется ее цвет и не отваливаются ли от нее частички по мере высыхания.

Переворачиватель пингвинов

Пингвины устроены так, что они не могут подняться сами, если упали на спину. В последнее время над местом их обитания в Антарктиде зачастили самолеты. Пингвины засматриваются на них и, не удержав равновесия, падают. Специальные переворачиватели пингвинов помогают им подняться.

Тестировщик водных горок

Нетрудно догадаться, чем занимается тестировщик водных горок в аквапарках. Как он оценивает качество горки, скатившись по ней? Существуют специальные формуляры, в которые специалист по горкам записывает свои впечатления.

Слушатель пармезана

В Италии на фабриках, производящих пармезан, есть должность слушателя сыра. Это человек с музыкальным образованием, который специальным молоточком бьет по головкам сыра, слушая звук, который они при этом издают. Пармезан, дозревающий три года, меняет звук со временем, и именно таким образом определяют готовность сыра к продаже и употреблению.
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