Почему дворяне говорили на французском

В начале 19 века в России можно было встретить аристократов, говорящих на французском в разы лучше, чем на родном русском. Как же этот язык смог стать настолько популярным среди русского дворянства?

История знает много примеров, когда аристократия говорила не на том же языке, что народ. Однако это почти всегда были завоеватели, которые сознательно отгораживались от завоеванного населения. В России пару веков назад аристократия наоборот была преимущественно русской.

Все началось в золотой век русского дворянства, который совпал с расцветом Франции, игравшей тогда огромную роль в жизни Европы, а значит, и всего мира. Политическое и культурное влияние Франции стало столь велико, что элитам всех стран пришлось научиться понимать язык Вольтера и Мольера. Российские дворяне, конечно же, не могли остаться в стороне. Уже к началу 19 века большая часть книг в библиотеках российского дворянства была французской. Даже светило русской литературы — Александр Сергеевич Пушкин — написал первые стихи именно на французском.

Конечно же, в то время французский стал активно входить не только в каждодневную жизнь людей, но и в их язык. Если приглядеться к русскому языку сейчас, то можно увидеть, что треть слов, относящихся к одежде, пришли из французского, а для предметов роскоши доля французских слов еще больше — три четверти. Это и есть последствия увлечения российской аристократии французским языком.

Когда же в Россию впервые хлынула галломания? На самом деле, еще во время Французской революции — тогда число сбежавших из Франции в Россию превысило 15 тысяч. Для российской интеллигенции это было знаменательным событием. Беглецы становились гувернерами в дворянских семьях, приучая детей к французскому с рождения.

В 1812 году ситуация изменилась. Во время войны российским офицерам запрещалось разговаривать на французском, потому что по ошибке в них могли начать стрелять свои же соотечественники. Однако после победы над Наполеоном тысячи пленных французов, оставшихся в нашей стране, пополнили ряды гувернеров и учителей в дворянских семьях.

Однако гегемония Франции не могла длиться вечно, и в 19 веке французский начал понемногу сдавать свои позиции. Великобритания становилась новым мировым лидером, и при дворе Николая Первого в России все чаще стали разговаривать на родном языке. Время, когда свободно изъяснявшийся на французском дворянин не мог связать двух слов на русском, понемногу ушли в прошлое.