Почему Сталин не любил охоту

И русские цари, и советские вожди в большинстве своем питали слабость к охоте. Любил пострелять и Николай II , и Ленин, а Хрущев вообще превратил охоту в Завидово в главное развлечение партийной элиты, будучи страстным охотником.

Традицию продолжил и Брежнев, свергнувший своего предшественника. Зная о любви генсека к охоте, официальные лица дарили ему роскошные ружья. Собралась целая коллекция.

А вот Сталин относился к охоте равнодушно, по воспоминаниям Хрущева, считая ее пустой тратой времени. В чем же причина такого отношения?

Во-первых, охота напоминала Сталину об одном из неприятных эпизодов его биографии — ссылке в Туруханский край (сейчас часть Красноярского края), куда его отправили в 1913 году. Это была далеко не первая ссылка будущего вождя, но на этот раз его отправили в суровый северный край, дабы предотвратить возможность нового побега. Чтобы прокормиться, Сталин охотился, в основном с помощью силков и капканов.

Однако в данном случае дело было не в психологии — ссыльным собственное огнестрельное оружие не полагалось. Впрочем, местные охотники иногда оставляли для него ружье в лесу. Там же Сталин занимался и рыбной ловлей, но любил ее еще меньше, чем охоту.

Позже охота и рыбалка ассоциировались у Сталина с необходимостью выживать в холодном краю, что нелегко давалось уроженцу юга.

Во-вторых, в двадцатые годы Сталин иногда устраивал охоту, куда приглашал и соратников по партийным интригам, и тех, кого хотел перевербовать. Но это всегда было политическое мероприятие, и сама охота была лишь фоном для последующего застолья и осторожных переговоров. Поэтому Сталин не мог расслабиться, и охоту достойным отдыхом не считал. То же самое было и с рыбалкой. Никаких посиделок с удочкой — только сеть.

По-настоящему он отдыхал только за столом, наблюдая за своим окружением и делая выводы.

Соратники подражали вождю, даже неутомимый охотник Ворошилов, но после его смерти привычки партийной элиты резко изменились.