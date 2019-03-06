Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Банда Павла Мацапуры: в каких зверствах обвиняли украинских казаков 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Летом 1740 года в Глуховский Генеральный военный суд Гетманщины пришло письмо из администрации города Лубны.
В нем чиновников просили разобраться в деле казака Павла Шульженко по прозвищу Мацапура, который вместе с подельниками, помимо грабежей и убийств, обвинялся в каннибализме и колдовстве.
Документы следствия по этому делу в Харьковском историческом архиве обнаружил исследователь Николай Горбань, который в 1927 году опубликовал очерк «Разбойник Мацапура».

Преступная карьера

Павел Шульженко родился в селе Колесники первой сотни Прилуцкого казачьего полка. Мужчина носил прозвище Мацапура — так казаки называли неуклюжего или неаккуратного человека, и ходил по разным хуторам, где зарабатывал на жизнь сезонными работами. Из документов следствия известно, что он носил усы, был высокого роста и обладал большой физической силой.
В 1735 году Мацапура занялся грабежами и конокрадством. За обворовывание богатого казака Домарацкого Павла ловят и садят в полковую тюрьму Прилук. Получив несколько десятков ударом плетью, вор выходит на волю и опять занимается преступным ремеслом.
За кражу коней Мацапура снова на год оказывается в тюрьме. В августе 1739 года грабитель и его сообщник возле села Лосиновка убиваю трех торговцев, у которых отбирают более тонны водки. Добычу убийца сдает знакомым шинкарям, однако осенью третий раз попадает за решетку. В феврале 1740-го он сбегает, успев три месяца поработать тюремным палачом.

Конец банды

Мацапура — главарь банды из шести человек, с которыми ворует лошадей и грабит торговцев водкой. За месяц они убили на дорогах 7 путников, а к шайке присоединилось несколько запорожских казаков. Следствие установило, что это были: Иван Таран, Михаил Макаренко, Денис Гриценко, Мартин Ревицкий. Своей базой банда выбирает курган Телепень возле села Лемешовка, насыпанный еще в скифские времена.
В обновленном составе ватага превратилась в настоящую ОПГ, которая принялась за вымогательство денег у крестьян и убийство торговцев, а награбленное имущество продавала на ярмарках. В мае Мацапура покидает банду и уходит на Полтавщину, где вступает в ватагу Клима Запорожца. Через неделю банды объединяются и полтора месяца держат в страхе окрестные села.
На хуторах стало исчезать много людей, и крестьяне были уверены, что это происки «нечистой силы». Для решения проблемы со своими казаками прибыл сотенный есаул Божко, который по наводке жителей села Смотрики поймал Мацапуру и троих его пособников. Злодеев направили в Лубенскую канцелярию, где они рассказали о своих «похождениях». Представители полковой старшины видели, что Мацапура что-то не договаривает, и решили пытать его, после чего он заговорил. Мацапура рассказал про то, что банда насиловала женщин, изувечила тела женщин, убивала новорожденных детей для проведя магических ритуалов и занималась каннибализмом. Сколько еще людей стали жертвами каннибалов — неизвестно.

Суд и следствие

3 августа 1740 года по указу Генеральной военной канцелярии злодеев перевели в глуховскую гарнизонную тюрьму. В течение августа велось следствие, сопровождаемое пытками и очными ставками. По всей Левобережной Украине разыскивали остальных членов банды, но без результата. 30 сентября 1740-го Генеральный военный суд в Глухове приговорил рядовых преступников к смерти, а Павла Мацапуру продолжили допрашивать.
В ноябре он даже сбежал из тюрьмы, но был пойман жителями села Обложки. 22 декабря 1740 года в Глухове на Киевском шляхе главарю каннибалов Павлу Шульженко отрубили пальцы на руках и ногах, отсекли уши и нос, после чего живым посадили на кол. Остальные члены банды, в том числе казак-колдун Таран, так и не понесли наказания.
Кириллица: последние новости
Зачем в советском паспорте нужно было указывать национальность Как СССР «отбил» Карелию у Финляндии Как работалось махальщицам в русской бане
Комментарии13
Истории , Денис Гриценко , Михаил Макаренко
Читайте также
Видео
Почему герой-панфиловец стал немецким полицаем
Люди
Как стать громовержцем
Безумный мир
Питон «пробрался» в самолет в обуви пассажирки
Безумный мир
Странные видео, которые невозможно объяснить
Безумный мир Люди
Африканцы сделали из трактора подлодку
Безумный мир Люди
Пёс взял хозяина за руку и перевёл через дорогу
Безумный мир
Блогер заявил о нацистской субмарине в Антарктиде
Истории
Орел безуспешно атаковал кенгуру
Безумный мир
Зайца-беляка засняли в брачный период
Безумный мир Места
Парень сыграл на гитаре со стиральной машиной
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение