Банда Павла Мацапуры: в каких зверствах обвиняли украинских казаков

Летом 1740 года в Глуховский Генеральный военный суд Гетманщины пришло письмо из администрации города Лубны.

В нем чиновников просили разобраться в деле казака Павла Шульженко по прозвищу Мацапура, который вместе с подельниками, помимо грабежей и убийств, обвинялся в каннибализме и колдовстве.

Документы следствия по этому делу в Харьковском историческом архиве обнаружил исследователь Николай Горбань, который в 1927 году опубликовал очерк «Разбойник Мацапура».

Преступная карьера

Павел Шульженко родился в селе Колесники первой сотни Прилуцкого казачьего полка. Мужчина носил прозвище Мацапура — так казаки называли неуклюжего или неаккуратного человека, и ходил по разным хуторам, где зарабатывал на жизнь сезонными работами. Из документов следствия известно, что он носил усы, был высокого роста и обладал большой физической силой.

В 1735 году Мацапура занялся грабежами и конокрадством. За обворовывание богатого казака Домарацкого Павла ловят и садят в полковую тюрьму Прилук. Получив несколько десятков ударом плетью, вор выходит на волю и опять занимается преступным ремеслом.

За кражу коней Мацапура снова на год оказывается в тюрьме. В августе 1739 года грабитель и его сообщник возле села Лосиновка убиваю трех торговцев, у которых отбирают более тонны водки. Добычу убийца сдает знакомым шинкарям, однако осенью третий раз попадает за решетку. В феврале 1740-го он сбегает, успев три месяца поработать тюремным палачом.

Конец банды

Мацапура — главарь банды из шести человек, с которыми ворует лошадей и грабит торговцев водкой. За месяц они убили на дорогах 7 путников, а к шайке присоединилось несколько запорожских казаков. Следствие установило, что это были: Иван Таран, Михаил Макаренко Денис Гриценко , Мартин Ревицкий. Своей базой банда выбирает курган Телепень возле села Лемешовка, насыпанный еще в скифские времена.

В обновленном составе ватага превратилась в настоящую ОПГ, которая принялась за вымогательство денег у крестьян и убийство торговцев, а награбленное имущество продавала на ярмарках. В мае Мацапура покидает банду и уходит на Полтавщину, где вступает в ватагу Клима Запорожца. Через неделю банды объединяются и полтора месяца держат в страхе окрестные села.

На хуторах стало исчезать много людей, и крестьяне были уверены, что это происки «нечистой силы». Для решения проблемы со своими казаками прибыл сотенный есаул Божко, который по наводке жителей села Смотрики поймал Мацапуру и троих его пособников. Злодеев направили в Лубенскую канцелярию, где они рассказали о своих «похождениях». Представители полковой старшины видели, что Мацапура что-то не договаривает, и решили пытать его, после чего он заговорил. Мацапура рассказал про то, что банда насиловала женщин, изувечила тела женщин, убивала новорожденных детей для проведя магических ритуалов и занималась каннибализмом. Сколько еще людей стали жертвами каннибалов — неизвестно.

Суд и следствие

3 августа 1740 года по указу Генеральной военной канцелярии злодеев перевели в глуховскую гарнизонную тюрьму. В течение августа велось следствие, сопровождаемое пытками и очными ставками. По всей Левобережной Украине разыскивали остальных членов банды, но без результата. 30 сентября 1740-го Генеральный военный суд в Глухове приговорил рядовых преступников к смерти, а Павла Мацапуру продолжили допрашивать.

В ноябре он даже сбежал из тюрьмы, но был пойман жителями села Обложки. 22 декабря 1740 года в Глухове на Киевском шляхе главарю каннибалов Павлу Шульженко отрубили пальцы на руках и ногах, отсекли уши и нос, после чего живым посадили на кол. Остальные члены банды, в том числе казак-колдун Таран, так и не понесли наказания.