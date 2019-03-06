Блогер заявил о нацистской субмарине в Антарктиде 

Картографический сервис Google Earth уже неоднократно помогал делать удивительные находки, и ролик про очередное открытие недавно появился на YouTube. По словам автора, с помощью карт он обнаружил в Антарктиде объект, очень похожий на нацистскую подводную лодку. Мужчина не уверен, что это действительно субмарина, но считает, что объект явно искусственного происхождения. Слухи же о том, что у нацистов была военная подлёдная база в Антарктиде, циркулируют ещё со времён Второй мировой войны, а конспирологи постоянно ищут доказательства её существования.