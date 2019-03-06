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Как СССР «отбил» Карелию у Финляндии 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Кукушка"
8 июня 1920 года было провозглашено создание национальной автономии под названием «Карельская трудовая коммуна» (КТК) в составе РСФСР. Её столицей стал Петрозаводск. Называть национальные советские образования «трудовыми коммунами» в ту пору было модно.
Так, АССР немцев Поволжья тоже поначалу именовалась «трудовой коммуной». Инициатором создания КТК стал финский коммунист Эдвард Гюллинг, направивший соответствующий проект непосредственно Ленину.
25 июля 1923 года в процессе упорядочения пёстрого национально-территориального деления РСФСР, сложившегося во время гражданской войны, «Карельская трудовая коммуна» была переименована в Автономную Карельскую ССР (АКССР) в составе РСФСР, с 1936 года — Карельская АССР (КАССР).

Реорганизация границ

Первоначально КТК, по сравнению с нынешней территорией Карелии, не включала в себя земли, находившиеся в тот момент в составе Финляндии, а также лежавшие на востоке и юго-западе от Онежского озера, зато на севере охватывала район Кандалакши.
В 1922 году была произведена реорганизация границ КТК, на востоке они стали совпадать с нынешними границами Карелии. В 1927 году в АКССР были включены районы к югу от Петрозаводска. В 1938 году из КАССР был передан в Мурманскую область район Кандалакши.
В АКССР преобладающим населением исходно были русские (57,2% по переписи 1926 года), однако основные руководящие посты были предоставлены финским коммунистам, бежавшим от репрессий после подавления генералом Маннергеймом рабочей революции 1918 года в Финляндии.
Гюллинг был бессменным председателем Совнаркома республики с 1923 по 1935 год. Реальную власть — Карельский обком ВКП (б) — в этот период также возглавляли финские коммунисты (Ярвисало, затем Ровио).

Русификация

Цель создания КТК, а позднее АКССР на обширной территории исходно не была секретом у советского руководства. Необходимо было противопоставить лозунгам финских националистов об интеграции Карелии в Финляндию свою собственную, социалистическую, национальную Карелию.
Официальными языками в АКССР исходно были русский, карельский и финский. Несмотря на это, там стихийно шли процессы русификации. Кроме того, во время стройки Беломорско-Балтийского канала население республики пополнилось вынужденными переселенцами из многих мест Советского Союза.
В результате, если в 1926 году карелы, финны и вепсы составляли в совокупности 41,5% населения советской Карелии, то по переписи 1939 года их доля снизилась до 27%.
После того, как зимой 1939-40 года у Сталина провалилась затея с Финляндской демократической республикой (ФДР), 31 марта 1940 года было провозглашено создание Карело-Финской ССР (КФССР). На тот момент она стала двенадцатой союзной республикой.

Председатель Финской республики

КФССР включила в себя большинство территорий, полученных СССР у Финляндии в ходе «Зимней войны», в том числе большую часть Карельского перешейка вместе с городом Выборгом. Новая союзная республика протянулась от Белого моря до Балтийского.
Бывший премьер-министр несложившейся ФДР финский коммунист Отто Куусинен был назначен председателем Президиума Верховного Совета КФССР и бессменно оставался на этом посту вплоть до упразднения союзной республики.
Республика получила территорию без населения, так как 400 тысяч финнов и карелов, населявших эти места, покинули их при приближении Красной армии. Тем не менее, Сталин получил всё-таки свою, социалистическую Финляндию, хотя и в урезанном виде. В этом виделся политический смысл новой союзной республики. Надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на гербе СССР и подписи на советских банкнотах делались на шестнадцати языках, включая финский.

Лояльная Финляндия

КФССР к 1941 году была седьмой по размеру территории союзной республикой, превосходя республики Прибалтики и Закавказья, Таджикистан и Киргизию. Но по численности населения она находилась на последнем, шестнадцатом месте, уступая многим автономным республикам в составе РСФСР.
Так, уже в 1959 году, после упразднения статуса союзной республики, население вновь образованной КАССР составляло 651,3 тысячи человек. Во время Великой Отечественной войны большая часть территории КФССР была оккупирована финскими и немецкими войсками.
После освобождения в 1944 году, Сталин, в целях повышения доли коренных народов в населении КФССР, передал её районы на Карельском перешейке в Ленинградскую область.
После Второй мировой войны Финляндия стала лояльным государством по отношению к СССР. Этому способствовала политика президента (с 1946 года) Финляндии Юхо Паасикиви. Маленков, возглавив в марте 1953 года советское правительство, повёл встречную политику по нормализации отношений со странами несоветской ориентации (не только с Финляндией, но и с Югославией, и с Австрией).
Эта политика имела целью создание дружественного окружения вдоль рубежей стран социалистического лагеря. В 1954 году Паасикиви был даже награждён советским Орденом Ленина. Эту политику продолжил Хрущёв после сосредоточения в своих руках основных властных полномочий в 1955 году.

Политика Хрущёва

1 января 1956 года СССР досрочно отказался от аренды военно-морской базы в Порккала-Удд на территории Финляндии. В марте 1956 года президентом Финляндии был избран Урхо Кекконен, продолживший линии Паасикиви. Интересно, что во время гражданской войны в Финляндии в 1918 году Кекконен был белогвардейским добровольцем, воевал против финских коммунистов.
Существование союзной республики со словом «финская» в своём названии оставалось фактором, мешавшим установлению полного доверия между финскими и советскими политиками.
16 июля 1956 года указом Президиума Верховного Совета СССР КФССР была преобразована снова в КАССР. Соответствующая «просьба» высших органов власти республики была оформлена задним числом. При этом были последний раз изменены границы республики — на севере из её состава была передана в Мурманскую область часть Кестеньгского района с посёлком Алакуртти.
В народе упразднение КФССР объясняли просто: там было меньше миллиона человек населения и низка доля титульных народов (по переписи 1959 года — 18,3%).
Удивительно, но решение Хрущёва оказалось дальновидным в свете распада СССР. Если бы у Карелии в 1991-м году сохранялся статус союзной республики, то сейчас, возможно, Мурманская область была бы таким же экстерриториальным анклавом России, как область Калининградская.
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