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Зачем в советском паспорте указывали национальность 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Одним из новшеств, привнесённых советским строем в российские реалии была система всеобщей паспортизации. При этом развивалась система паспортов в Стране Советов медленно и поэтапно. И в целом была мерой, скорее, вынужденной.
Всеобщая паспортизация городского населения была объявлена 27 декабря 1932 года, до этого советские паспорта выдавались в качестве «заграничных». В основном, тем гражданам, которым было разрешено и поручено отправляться за рубеж, чтобы представлять там советские интересы. И именно про такой паспорт писал Маяковский в своем бессмертном про «широкие штанины».

Бюрократическая свобода

Но такая бюрократическая свобода до 1932 года создавала массу бытовых и криминальных проблем. Огромные массы людей свободно кочевали по просторам страны, а особенно активно этим пользовался криминальный элемент, который мог в те годы «гастролировать» практически без ограничений, пока не поймают.
Потому в советском паспорте появились графа о прописке. Которая позволяла, как и сам документ, фиксировать передвижения гражданина и определённым образом «привязывать» его к месту жительства.
Вопреки общему мнению, сельским жителям паспорта также выдавались, хотя их всеобщая паспортизация наступила гораздо позже, в семидесятые. Просто паспорта колхозники получали в случае поступления в ВУЗ или с началом военной карьеры, или переезжая в город на обговоренное уже рабочее место.

Графа о национальности

По поводу «прописки», которая сейчас обозначается, как «регистрация», до сих пор спорят специалисты. Но была в советском паспорте и так называемая «пятая графа», или же графа о национальности.
Вообще, чисто технически пятой эта графа была не в советском паспорте, а в «Личном листке по учёту кадров паспортных органов МВД СССР» на основании которого и оформлялся советский паспорт.
Критики графы «национальность», да и многие исследователи видят в ней не только механизм дополнительного контроля, но и возможность для ущемления отдельных граждан СССР по национальному признаку. Но самое интересное что изначально все обстояло с точностью до наоборот.
СССР был подчеркнуто многонациональной страной единого советского народа. Но именно «много»-национальной, а не «безнациональной». Поэтому графа «национальность» в теории и в рамках советской идеологии не только не была дискредитирующей, но, напротив, подчеркивала эту самую многонациональность, а через это и единство всего советского народа. Но это, как говорится, в теории. На практике же вышло не совсем так.
Изначально национальность человека определялась по национальности родителей. При этом, в СССР был список этих самых национальностей. Что характерно, он периодически ещё и менялся.

По национальности отца

Изначально, согласно спискам 1924-1926 года в СССР проживали представители двухсот национальностей. При этом, как правило, гражданин получавший паспорт, определял свою национальность по национальности отца, хотя были и исключения.
В 1974 году паспортизация в Советском Союзе продолжалось. Теперь право на получение документа имели и колхозники, жители сельской местности. Одновременно с этим, изменился и подход к определению национальности.
Графа в паспорте была все такой же обязательной, но теперь гражданин мог по собственному выбору записать себя в ту или иную народность. Но вот самое интересное, что примерно в эти же годы начинается и варьирование списка «официальных» национальностей. В 1959 году было 126, в 1979 — 123, в 1989 — 128.

Гонения по национальному признаку

Что касается гонений по национальному признаку, то ряд учёных фиксируют в советской истории случаи депортации представителей десяти национальностей. К ним относят чеченцев, крымских татар, корейцев, карачаевцев, ингушей, немцев, балкарцев и ряд других.
Также, во времена сталинских чисток, нелегко пришлось советским евреям.
При этом, учёные указывают не только на факты депортации, но и на «мягкую дискредитацию» в позднем СССР по национальному признаку. Советские евреи по этому поводу придумали грустную шутку, где обозначали свою национальную принадлежность, как «инвалидность пятой группы».
Но стоит снова оговориться, что скорее Сталин и тогдашнее советское руководство увидело в графе «национальность» удобный практический механизм уже после его ввода. Изначально же, «пятая графа» была скорее идеологическим механизмом, и каких-то систематических практик не предполагала.
Что интересно, с крушением СССР советские паспорта не исчезли, и до сих пор считаются действительными на территории России, наряду с новыми паспортами граждан Российской Федерации, где графы «национальность» нет.
Периодически за её возвращение ратуют консерваторы, и общественная дискуссия по этому вопросу идет до сих пор. Однако, кажется, государство возвращать «пятую графу», как минимум в ближайшее время, не будет в силу особенностей нынешней российской национальной политики.
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