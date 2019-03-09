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Зачем бобры строят плотины на реках 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Бобров называют строителями от природы. Для того, чтобы добраться до своих домов, получивших название хатки, они возводят плотины из поваленных деревьев. При этом выбор места для хатки в первую очередь объясняется безопасностью — в интенсивных водоемах плотины притормаживают течение.
Плотины повышают уровень воды в реке, образуя заводь. Зимой вода не успевает замерзнуть, тем самым обеспечивая беспрепятственный доступ бобров к хатке, в которой хранятся запасы еды. Впрочем, плотины выполняют и другие функции — например, при возникновении завалов деревьев, в заводях образуются заросли водно-болотной растительности, которые также могут прокормить бобров.
Чтобы заложить фундамент плотины, бобры перегрызают основание большого дерева. Кроме больших деревьев, в строительстве плотины участвуют деревья поменьше, а для укрепления идут ветки, камни и глина.
После того, как плотина готова, бобры берутся за устройство хатки, которое является настоящим инженерным сооружением. Сначала используются крупные ветки, далее промежутки заполняются более мелкими. Стены хатки бобры смазывают глиной. «Потолки» в помещении могут достигать высоты до 1.6 метра.
Удивительно, но в своих хатках бобры занимаются внутренней отделкой стен: изнутри обкусывают выпирающие ветки, чтобы стены были ровными и не мешались. В потолке бобры делают отверстие, чтобы в доме всегда был доступ свежего воздуха и света. Бобры серьезно относятся к строительству собственного жилища и стараются сделать его крепким, теплым и надежным.
При благоприятных погодных условиях бобры охотнее селятся в норе, доступ в которую есть только под водой. В норке есть несколько входов, а стенки тщательно утрамбовываются изнутри. Бобры любят чистоту и всегда поддерживают ее в своем жилище.
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