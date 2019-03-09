Зачем бобры строят плотины на реках

Бобров называют строителями от природы. Для того, чтобы добраться до своих домов, получивших название хатки, они возводят плотины из поваленных деревьев. При этом выбор места для хатки в первую очередь объясняется безопасностью — в интенсивных водоемах плотины притормаживают течение.

Плотины повышают уровень воды в реке, образуя заводь. Зимой вода не успевает замерзнуть, тем самым обеспечивая беспрепятственный доступ бобров к хатке, в которой хранятся запасы еды. Впрочем, плотины выполняют и другие функции — например, при возникновении завалов деревьев, в заводях образуются заросли водно-болотной растительности, которые также могут прокормить бобров.

Чтобы заложить фундамент плотины, бобры перегрызают основание большого дерева. Кроме больших деревьев, в строительстве плотины участвуют деревья поменьше, а для укрепления идут ветки, камни и глина.

После того, как плотина готова, бобры берутся за устройство хатки, которое является настоящим инженерным сооружением. Сначала используются крупные ветки, далее промежутки заполняются более мелкими. Стены хатки бобры смазывают глиной. «Потолки» в помещении могут достигать высоты до 1.6 метра.

Удивительно, но в своих хатках бобры занимаются внутренней отделкой стен: изнутри обкусывают выпирающие ветки, чтобы стены были ровными и не мешались. В потолке бобры делают отверстие, чтобы в доме всегда был доступ свежего воздуха и света. Бобры серьезно относятся к строительству собственного жилища и стараются сделать его крепким, теплым и надежным.

При благоприятных погодных условиях бобры охотнее селятся в норе, доступ в которую есть только под водой. В норке есть несколько входов, а стенки тщательно утрамбовываются изнутри. Бобры любят чистоту и всегда поддерживают ее в своем жилище.