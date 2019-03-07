Почему во Франции запретили абсент на 100 лет 

Во второй половине XIX века во Франции стал популярен абсент. Этот напиток называли "зеленой феей". По мнению многих деятелей искусства, он мог навеять вдохновение. В начале XX века абсент стал так популярен, что его производство запретили на всей территории Франции.
В 1840-х годах во время колониальных войн в Северной Африке зеленый напиток был в пайке каждого солдата. Считалось, что он дезинфицирует и защищает от малярии и дизентерии. Такая практика была популярна до Первой мировой войны.
Привычку переняли колонисты, а затем и другие французы. Во второй половине XIX века популярность абсента можно было сравнить с вином. Сначала его употребляли только высшие слои общества, а потом он стал доступен и для простых людей. Это случилось из-за роста зарплат и сокращения рабочего дня.
В 1870-х виноградники пострадали от нашествия насекомых, тогда цена на вино и виноградный спирт выросла, поэтому абсент начали делать из промышленного этила.
За несколько лет потребление абсента выросло в 30 раз, и его начали называть "безумием в бутылке". Из-за этого молодые француженки часто умирали от цирроза. Напиток популяризировали деятели искусства, которые были его поклонниками.
К началу ХХ века ученые и политики начали негативно высказываться об абсенте. В 1905 году была широко распространена история о человеке, который убил свою жену и детей в состоянии опьянения напитком. Некоторые негативно воспринимали его галлюциногенные свойства, поэтому в 1906 году абсент стал нелегальным в Европе. Запрет на абсент во Франции сняли только в 2011 году.