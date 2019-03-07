Почему в Швеции возник культ короля Карла XII

Карл XII, при котором в начале XVIII века Швеция достигла пика своего могущества, является для соотечественников противоречивой фигурой. Одни считают его авторитарным сумасбродом, другие почитают короля в качестве символа сильной Швеции, из-за чего с 1930-ых годов перед ним начали преклоняться крайне правые силы.

Однако не стоит думать, что Карла XII ценят только нацисты, любовь к королю шведы проявляли ещё с XIX века. А с 1853 года в городе Лунде, который правитель в 1716 году сделал своей резиденцией, студенты 30 ноября начали проводить шествия в память о гибели монарха. С 1873 года в праздновании стали принимать участие не только представители академического сообщества, но и обычные горожане.

Уже в XIX веке восприятие Карла XII среди шведов не было однозначным: первое столкновение на почве чествования короля произошло в 1899 году, когда радикально настроенные противники правителя из числа студентов остановили шествие.

Несмотря на то, что с 1985 года на традиционном мероприятии появились политические лозунги против миграции, торжество проходило практически ежегодно вплоть до 2008 года, после чего его перестали проводить официально из-за массовых столкновений антифашистов и ультраправых.

Коронация самого себя

Карл XII родился у царствующей четы в 1682 году, когда мальчику было 11 лет умерла его мать, а ещё через четыре года отец. Родители успели дать ребёнку разностороннее образование, а его любимым развлечением была охота: уже в восемь лет принц убил первого волка.

Осиротевший 15-летний подросток вскоре становится королём, несмотря на то что отец завещает регентское правление вплоть до совершеннолетия. Это стало возможным благодаря дворянству, которое полагало, что Карлом XII можно будет легко управлять.

Однако юноша оказался не робкого десятка, что проявилось уже во время коронационных торжеств, когда правитель сам надел на себя корону вместо верховного представителя церкви.

Главным удовольствием Карла оставалась охота, вот только ходить на медведя с ружьём ему стало скучно, поэтому он вооружался лишь копьем и ножом. Король участвовал и в совершенно диких забавах — стрелял выпущенных во дворце зайцев, а также рубил на скорость головы мелкого скота, забрызгивая интерьеры кровью. При этом шведского правителя не интересовали женщины, что в будущем поводом для многих спекуляций, хотя ни одна из них документально не была подтверждена.

Король-воин

Привычный уклад жизни короля меняет начавшаяся в 1700 году Северная война, которую Карл воспринял с воодушевлением. Он отказался от своих прежних утех, отвергая роскошь и одеваясь как простой солдат. В своём первом походе на Данию он разгуливал под пулями противника, заявляя, что отныне их свист будет «его музыкой». Оставшуюся часть жизни Карл провел в военных походах, всегда стремясь на передовую.

Сначала судьба была благосклонна к шведскому королю, который громил Петра I под Нарвой, затем фактически захватил всю Польшу. На просьбы придворных быть осторожнее в битвах, в которых рядом с ним взрываются гранаты и проносятся пули, он заявлял, что «будет там, где будут его солдаты». Семь лет непрерывных походов сделали Карла опытным полководцем, однако он стал слишком самонадеянным, видимо уверовав в свою исключительность.

Король вторгся в Россию, планируя расчленить её на малые княжества. В конце концов все закончилась сражением под Полтавой в 1709 году, когда шведы были разбиты, а раненный в ногу Карл был вынужден скрыться на территории своих союзников — турок. После этого Швеция начинает терять не только недавно завоёванные территории, но и приобретенные до Северной войны земли.

Свои последние походы Карл предпринял против Дании: в 1716 очевидец пишет как во время кампании правитель ложился спать на солому, не снимая одежды и обуви. «Из носа у него постоянно торчит „шнурок“ густой жидкости, и вид его довольно неприглядный — особенно когда он ест, ибо он забрасывает в рот пищу, как сумасшедший, а не как король», — отмечал современник.

В 1718 году Карл XII был убит выстрелом в голову на передовой при штурме норвежской крепости Фредрикстен. Сразу же после его смерти возникло предположение, что короля застрелили приближённые, вымотанные постоянными войнами. Впоследствии для развенчания слухов было проведено четыре эксгумации, последняя из которых состоялась в 1917 году, однако изучение останков так и не разрешило эти споры.

Неоднозначность фигуры

Личность Карл XII является в Швеции крайне противоречивой: если в начале XIX века его воспринимали преимущественно как романтического героя, то впоследствии мнения поляризировались. Так, основоположник современной шведской литературы Август Стриндберг считал короля авторитарным правителем, который разрушил государство.

Действительно, после смерти Карла XII разорённую войнами страну ждал упадок, и она перестала претендовать на роль сверхдержавы. В свою очередь, писатель Карл Густав Вернер фон Хейденстам видел в короле трагическую фигуру, восхищаясь его заслугами.

С появлением сторонников нацизма в Швеции в 1930-ые годы личность Карла XII стала отчасти ассоциироваться с правыми силами, которые проводили параллели между королём и Адольфом Гитлером.

И того, и другого нацисты оценивали в качестве сильного лидера. В 1934 году правые достигли пика популярности, набрав на муниципальных выборах 27 тысяч голосов.

В 1936 году во время факельного шествия в честь Карла XII произошли массовые драки между фашистами и антифашистами. После начала Советско-финской войны в 1939 году короля стали также воспринимать как борца с восточной угрозой в лице России.

Тогда памятное шествие 30 ноября собрало большее количество участников, чем обычно, причем к нему подключились даже левые силы.

Ежегодные беспорядки

После окончания Второй мировой войны имя Карла XII стали использовать для иллюстрации ужасов кровопролития, что соответствовало господствующей в Швеции политике пацифизма. Ажиотаж вокруг Карла XII поутих до 1980-ых годов, когда шествие вновь перестало быть фольклорной традицией, притягивая к себе с каждым годом всё большее количество ультраправых.

Со временем празднование 30 ноября превратилось в ежегодные волнения в Стокгольме и Лунде, куда к памятной дате стекались антифашисты, правые, а также хулиганы и дебоширы, которых совершенно не интересовала личность короля. Самые жёсткие беспорядки произошли в шведской столице в 1991 году.

В 2007-2008 годах 30 ноября опять привело к столкновениям в Лунде. В итоге сегодня шествие в честь Карла XII практически окончательно маргинализировалось. Крупные беспорядки на этой почве не происходят уже десять лет, но это не значит, что волнения не вспыхнут в будущем.