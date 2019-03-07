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Почему Ван Гог отрезал себе ухо 

Рамблер 4 часа назад
Фото: "Автопортрет с перевязанным ухом", Винсент Ван Гог
Ван Гог был одним из самых недооцененных художников XIX века. У него была тяжелая судьба из-за того, что все считали его сумасшедшим. Он попал в психиатрическую клинику после того, как отрезал себе ухо. Существует много версий, почему он это сделал. Рассказываем самые распространенные.
На самом деле он отрезал себе мочку уха, а не ухо целиков. Самое распространенное мнение — он это сделал после ссоры со своим другом, художником Полем Гогеном, а после отдал девушке легкого поведения, которая работала в соседней таверне. В знак симпатии.
Еще одна версия — он сделал это из-за того, что его брат Тео женится. Эту теорию выдвинул британский специалист по художнику Мартин Бэйли. В своей книге "Южная студия: Ван Гог в Провансе" он написал, что отношения братьев были очень близки. Из-за свадьбы Ван Гог боялся, что останется без финансовой и моральной поддержки, поэтому решил отсечь себе часть уха, чтобы привлечь внимание.
Третья версия гласит, что на самом деле Ван Гог не сам навредил себе, а сделал это Поль Гоген во время одной из их ссор. Друг художника был заядлым фехтовальщиком, поэтому во время одного из разговоров взял шпагу и навредил Ван Гогу.
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Истории , Поль Гоген , Мартин Бэйли
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