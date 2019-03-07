Почему Израиль и СССР перестали быть союзниками

В становлении современного государства Израиль глобальную роль сыграли, помимо еврейских политических и экономических лидеров, три тогдашние сверхдержавы: Великобритания, СССР и США.

Декларация об образовании Израиля была провозглашена 14 мая 1948 года, но систематическая работа по созданию этого государства со стороны политически активной части еврейской общины началась значительно раньше, ещё в конце XIX века. Собственно, это устремление к строительству своей национальной и суверенной автономии и получило название «политического сионизма».

«Еврейский легион»

Ещё в годы Первой Мировой Войны в британских войсках был создан «Еврейский легион», чтобы освободить от Османского контроля территорию Палестины передать её под управление Британии с последующим предоставлением со стороны Британской Короны независимости этим землям.

К слову, споры о том, хотели ли британские элиты, среди которых было и множество евреев, любым способом предоставить независимость Израилю, не утихают до сих пор. С одной стороны, была «Декларация Бельфура», которая практически прямым текстом говорила о необходимости создания национального еврейского государства, с другой — после получения мандатом Британии была и «Белая книга», которая эту самую декларацию отменяла и вообще ограничивала въезд на данную территорию евреев.

Более того, британские власти признали государство Израиль только в 1949 году. Уже после и СССР, и США.

Интересы Британии

По мнению многих историков, Британия была заинтересована в становлении относительно независимой еврейской общины в Палестине, но независимой только до определённых жестко ограниченных пределов. Ни о каком государстве Израиль, в кулуарах британского правительства даже речи не шло.

Для Британии же эта община с протогосударственным статусом могла бы стать удобным механизмом присутствия и последующего доминирования на Ближнем Востоке. Тогда, после окончания Второй Мировой войны, Великобритания всеми силами старалась стать европейской сверхдержавой с одной стороны и противодействовать расширившемуся влиянию СССР — с другой.

Стремления СССР

Но СССР также был устремлён в своей экспансии на Восток. И тот же Сталин прекрасно понимал, что такой форпост, как Израиль, может принести Советскому Союзу огромные политические дивиденды. Хотя бы на уровне коллективной неприязни и арабов, и евреев к британцам.

Более того, некоторые историки выдвигают гипотезу, что со стороны СССР это была одна из первых, если не первая попытка устроить в определённом регионе «контролируемый хаос» и затяжной конфликт, и сыграть на обе стороны этого конфликта: и на арабской, и на еврейской. Впрочем, эта версия все же отдаёт определённой степенью конспирологии.

Так или иначе, во многих источниках отмечается, что и для арабов, и для евреев стало «полной неожиданностью» когда в мае 1947 года Андрей Громыко на заседании специального комитета ООН высказался в поддержку создания государства Израиль. Далее решительность СССР по вопросу Израиля только нарастала, и 26 ноября того же года Громыко выступил с ещё более чёткой и недвусмысленной позицией по организации в регионе двух национальных государств: арабского и израильского.

Независимость Израиля

Советская власть, как уже было сказано выше, планировала получить в лице Израиля стратегического союзника на Востоке, также в Кремле рассчитывали, что Израиль вообще пойдёт по социалистическому пути и откажется от идей сионизма.

После провозглашения декларации независимости Израиля, началась война с арабскими государствами, в которой СССР встал на сторону евреев и поставлял им оружие через Чехословакию.

Впрочем, историки отмечают, что Израиль покупал и получал оружие всеми доступными способами от всех, кто готов был его дать. Однако вклад Советского Союза был наиболее существенным.

Не советская республика

Внутренняя политика СССР при этом отличалась определённой противоречивостью в «еврейском вопросе». Если выезд на территорию Израиля для восточноевропейских евреев, попавших в Советский Союз во время и после войны, был относительно беспрепятственным, то вот для аналогичной эмиграции советских евреев стоял чёткий запрет.

Нюанс в том, что во всей этой истории евреи хотели максимального усиления своего нового государства, которое и так было окружено не слишком дружелюбными соседями. И при этом, израильтяне обострённо чувствовали необходимость в суверенитете и независимости. А потому и слишком тесное сотрудничество с Советским Союзом вызывало у них определённые опасения.

Превратиться ещё в одну советскую республику им не хотелось. К тому же, коммунизм и сионизм с идеологической точки зрения, это во многом несопоставимые, а то и непримиримые политические доктрины. Поскольку первый базируется на интернационализме, а второй на чёткой национальной платформе.

А потому Израиль во внешней политике довольно резко переориентировался на США, которые уже стали практически основным геополитическим соперником СССР. Отсюда моментальное охлаждение отношений двух государств, волна арестов еврейских активистов и высокопоставленных чиновников уже в Советском Союзе и прочие «дела врачей» с первым кратковременным разрывом дипломатических отношений.

Брак по расчёту

Характерно, что и в США не было однозначной позиции по вопросу Израиля. Тогдашний президент Гэрри Трумэн был всецело за независимость Израиля, тогда как госсекретарь Джордж Маршалл — категорически против. В своё время это чуть не привело уже к американскому внутреннему политическому кризису.

Как показала история, позиция Трумэна оказалась более жизнеспособной. Что же до Израиля то в плане сближения с США одним из важнейших факторов был и экономический. На момент провозглашения независимости, у Израиля уже была развитая политическая система и даже национальные органы власти, а вот своей финансово-экономической системы практически не было. В Штатах же была богатая и влиятельная финансовая еврейская элита.

Впрочем, и отношения с США для Израиля далеко не всегда были безоблачными. К примеру, в 1956 году, когда в ходе операции «Кадеш» израильская армия вторглась на Синайский полуостров, и СССР, и США потребовали в ультимативном порядке вывода еврейского военного контингента с данной территории.

США грозили экономическими санкциями, а на тот момент это было бы ужасным ударом по экономике Израиля, а Советский Союз прозрачно намекал на военное вторжение.

Так или иначе, но за свою относительно короткую современную историю Израиль, играя на глобальных противоречиях сверхдержав, на внешнеполитической обстановке и смене конъюнктуры стал региональной сверхдержавой.