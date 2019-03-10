Зачем в Риме устраивали децимацию

В древности децимация — казнь каждого десятого человека — использовалась в основном для поддержания дисциплины в армии.

За серьезные проступки солдат — например, потерю знамени или дезертирство — устраивали ритуальную казнь, во время которой убивали каждого десятого солдата, на которого указывал жребий. Именно в Риме децимация стала популярным способом наказания военных.

Децимация в Риме

Самым ранним случаем децимации в истории, о котором было написано в документах, было наказание римским консулом Аппием Клавдием Крассом целого легиона. Солдаты были наказаны за то, что в бою с этрусками позволили себе бежать с поля боя.

Одна из крупнейших децимаций произошла после восстания Спартака, когда 2 легиона из 6 были наказаны полководцем Марком Люцинием Крассом с целью восстановления дисциплины. Всего тогда убили 4 тысячи человек.

Как производилась децимация

Легион делился на группы по 10 человек. Войны из каждой десятки тянули жребий, который указывал, кто из них должен был умереть за остальных. Когда жертва была выбрана, девять оставшихся солдат должны были самолично убить десятого, забив его дубинками или камнями. Иногда сами полководцы убивали солдат, например, полководец Аппий Клавдий лично забивал их дубинкой, а Тит Малиний даже казнил таким образом собственного сына.

Все военные беспрекословно подчинялись воле полководца, решившего децимировать легион, и воле богов, выбиравших жертву. Статус полководца пресекал все возможные сомнения солдат в справедливости такой кары, ведь он был представителем императора, чья воля была священна. К тому же, полководец исполнял функции жреца, устраивая гадания, например, перед боем. Для этого в поход с собой брали живых цыплят. Перед сражением их кормили, и, если птицы ели с аппетитом, исход битвы обещал быть хорошим. Если цыплята отказывались от еды, в бой вступать не стоило.

Историк Лев Гумилев упоминал лишь об одном эпизоде, когда солдаты легиона отказались убивать своих соратников. Это был христианский Фиванский легион, который был отправлен в Галлию для подавления бунта. После того, как солдаты отказались убивать друг друга, легион был полностью истреблен за неповиновение.

Некоторые историки сомневаются в том, реален ли этот эпизод.

Подобные практики были приняты и у других народов, например, в войске Чингисхана. Так, за бегство одного солдата с поля боя там убивали десяток, и так далее. На Руси децимация тоже была привычным делом — например, у Финского залива браконьеры рубили строевой лес, и Петр приказал вешать каждого десятого из них, чтобы сохранить лес. А при обороне Петрограда во время Гражданской войны был отдан приказ убивать каждого десятого дезертира.