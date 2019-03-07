Профессорка, родительница: что такое феминитивы

Многие из нас за последние пару лет хоть раз сталкивались с довольно неожиданными и непривычно звучащими «женскими» версиями названий тех или иных профессий. И это движение стремительно набирает оборот, набирая как сторонников, так и противников, так что в ближайшем будущем игнорировать его уже вряд ли получится.

К борьбе за свои права практически любая исторически ущемляемая (по принципу расы, пола, класса, сексуальной ориентации или другим параметрам) социальная группа старается подойти со всех возможных сторон. И, в том числе, со стороны лингвистической. Действительно, то, как мы говорим, влияет и на то, как мы думаем. А потому часть феминисток обеспокоилась тем обстоятельством, что в русском языке наличие или отсутствие женской формы названий профессий напрямую связано с тем, какую гендерную окраску эти профессии имеют. Так, у типично «женского» занятия — воспитания детей — феминитив имеется: женщины, занимающие этот пост, именуются воспитательницами. При этом у этого слова есть и мужская версия — воспитатель — пришедшая еще из тех времен, когда считалось что такую ответственную работу нужно поручать именно мужчинам. У распространенного же в обиходе и весьма грубого и уничижительного слова «кухарка» мужской версии нет — вместо него только гордое «повар», к которому, в свою очередь, сложно подобрать адекватный феминитив. Аналогично — с «мужскими» профессиями хирурга, механика, инженера и прочих специалистов.

Неудивительно, что этот факт вызвал у ряда сторонников гендерного равенства возмущение и желание изменить сложившуюся ситуацию. И вариантов действия здесь нашлось немного — либо привести все слова к нейтральной форме (как в английском языке), либо ввести феминитивы (как в немецком). Первая идея, возможно, неплоха, но уж слишком трудноисполнима, а потому выбор был сделан в пользу второй. Однако вот в чем проблема: по словам кандидата филологических наук и доцента школы филологии НИУ ВШЭ Михаила Павловца, «для немецкого языка феминитивы более естественны: суффикс -ин тут совершенно нейтрален и носит во многих случаях обязательный характер, так что госпожу профессора надо называть „Professorin“, а учительницу — „Lehrerin“. Однако в русском языке если слово „учительница“ (и ему подобные — „работница“, „родительница“ и т.п.) прижилось, то любая искусственно изобретённая форма (»профессорша», «профессориня», «профессорка») будет неизбежно звучать иронично, что вряд ли входит в планы борцов за лингвистическое равноправие. Более того, даже немки и немцы, введя для себя обязательное правило в научных статьях употреблять феминитивы в паре с исходными словами общего рода, сами же посмеиваются над необходимостью писать, скажем, «Dichterinnen und Dichtern», если в группу поминаемых «поэтов» затесалась (или потенциально может в ней оказаться) хотя бы одна поэтесса». Действительно, именно искусственность вводимых феминитивов является их основной проблемой: непривычно и жестко звучащие слова, «навязываемые» кем-то со стороны, совершенно естественно вызывают у большинства людей отторжение и сомнение в их необходимости.

Однако если не так — то как? Можно, конечно, попытаться проделать обратный ход и убрать все феминитивы совсем, избавившись и от давно устоявшихся, провозглашая мужской род нейтральным. Однако это тоже вряд ли станет реальным решением проблемы — и скорее приведет к укреплению снисходительно-высокомерному отношению к женщинам, став чем-то вроде постоянной и неосознаваемой иллюстрацией к выражению «женщина — не человек». И ведь действительно, хотя эта фраза воспринимается скорее как шутка, якобы безвредный след убеждения в этом прошлых, ушедших, поколений, это противопоставление до сих пор живо — взять хотя бы распространенные обращения к неизвестным прохожим. Так, вроде бы нейтральное «молодой человек» подразумевает именно мужчину, но не женщину, к которой обращаются, подчеркивая ее биологический пол: «девушка».

А потому, пожалуй, если сейчас этот тренд вызывает неприязнь, стоит просто спокойно к нему приглядеться, не используя эти слова самостоятельно (этого права вас совсем не лишают), но и не поправляя других. Язык — структура вполне подвижная и живая, а потому вполне вероятно, что через какое-то время феминитивы перестанут резать слух — и даже прочно войдут в обиход, как это уже случалось раньше.