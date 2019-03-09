Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГУЛАГ: сколько заключенные заработали для СССР 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Есть два кардинально противоположных взгляда на ГУЛАГ как хозяйствующий субъект. Согласно одному — это была неприятная вынужденная мера, позволившая создать необходимые стране активы при минимальных затратах. Последователи второй точки зрения считают: на ГУЛАГ расходовалось больше, чем он генерировал дохода. Мы же постараемся разобраться в цифрах и фактах, без эмоций.

Истоки ГУЛАГа

К концу 20-х годов было принято решение о сворачивании НЭПА и переходе к мобилизационной, тоталитарной модели экономики. Принуждение становилось главным мотивационным импульсом. Соответственно, менялись содержание и суть пенитенциарной системы. Из мест наказания и лишения свободы она превращалась в часть экономического механизма.
В конце 1929 года все исправительно–трудовые лагеря (ИТЛ) перевели на самоокупаемость и освободили от уплаты налогов (подоходного и с оборота). Это сняло с государства бремя расходов на содержание заключённых. В апреле 1930 года создано Управление лагерями ОГПУ (УЛАГ), с ноября — ГУЛАГ. Принятый в 1933 году новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР закрепил обязательность труда заключенных.
Говорить о планомерной и крупномасштабной экономической деятельности ГУЛАГа можно лишь с 1938 года, когда стало увеличиваться количество осуждённых и удлинились срока. Эта тенденция сохранилась до самой смерти Иосифа Сталина.
Согласно теории о нарастании классовой борьбы, репрессии охватывали всё более широкие слои населения. ГУЛАГ позволил не только принять все эти волны репрессированных, но и получить выгоду от их содержания в неволе. Согласно машинописному оригиналу спецсообщения Лаврентия Берии Иосифу Сталину «под каток» попали более 5 тысяч красноармейцев, побывавших в финском плену. А позднее несколько десятков тысяч поляков после «освободительного» похода 1939 года. ГУЛАГ действовал до 1956 года, некоторые объекты — так и вовсе до 1960-го.

Условия жизни заключенных

Экономическая целесообразность диктовала снижение расходов на содержание заключённых каналоармейцев или з/к. Сам термин был введен после того, как контингент ИТЛ стали задействовать при строительстве каналов. Подавляющее их большинство жило в бараках с двух — трёхъярусными нарами, и в итоге на человека приходилось менее 1 квадратного метра жилой площади.
Впрочем, у зэков была и мотивация. Ударники производства жили в спецбараках из расчета 3 «квадрата» на человека, оборудованных койками с постельным бельём. Перевыполнявшие норму получали повышенный паёк и денежное вознаграждение. Кроме того, зачет 3 рабочих дней за 5 календарных дней срока (для ударников зачёт шёл день за два). При невыполнении нормы урезали паёк, отменяли зачёты и передавали провинившихся в подразделения усиленного режима.
Со временем нормы выработки росли, а вот паёк уменьшался. Например, в 1932 — 1933 годах нормы продуктов на человека урезали в 2-3 раза. В военный период от голода умерли миллион человек.
Что касается одежды, то вещевое довольствие никогда не превышало норму на 80%, из-за чего заключенные постоянно ходили в обносках.
Тяжесть условий лагерной жизни привела к тому, что всего за время существования ГУЛАГа умерло 10% з/к из 15 млн, прошедших через лагеря, то есть полтора миллиона человек.

Экономика ГУЛАГа

Рабочая сила в лагерях распределялась следующим образом: треть з/к использовалась на строительных работах, треть — на лесоповале и погрузочно — разгрузочных работах, четверть — в цехах. Было много ручного труда. На трёх комбинатах НКВД, Ухтинских нефтяных промыслах, Северо-Печорской железнодорожной магистрали и ряде других предприятий всю работу делали специалисты и квалифицированные рабочие из числа контингента.
Валовой объем промышленной продукции ГУЛАГа рос довольно быстро: в 1938 г. произведено продукции на 1,5 млрд руб., в 1939 г. — на 2,5 млрд руб., в 1940 г. —3,7 млрд руб., план 1941 г. составил 4,7 млрд руб. На товары народного потребления приходилось не более трети продукции ГУЛАГа. На лагеря НКВД накануне войны приходилось 40% — 46% добычи редкоземельных металлов, более половины золота и четверть лесозаготовок.
За три года войны общий выпуск всех видов боеприпасов предприятиями ГУЛАГа составил 104% плана. НКВД был на втором месте в Союзе по выпуску 82-мм и 120-мм осколочно-фугасных мин. В отчёте Четвертого спецотдела НКВД СССР за 1939 -1944 годы приведены десятки изобретений: самолеты, моторы, пушки, подводные лодки, катера, радиостанции, приборы ночного боя.

Неэффективность ГУЛАГа

Цифры внушающие, но общий вклад ГУЛАГа в экономику при этом не превышал 4% ВВП. Такие данные приводит доктор исторических наук, научный руководитель Центра экономической истории исторического факультета МГУ Леонид Бородкин.
Производительность труда з/к составляла, в лучшем случае, 50% от и так невысокой производительности труда на воле. Себестоимость работ ГУЛАГа по факту в несколько раз превышала плановую. Например, 1 кубометр земли на строительстве северного тракта Чибью-Крутая по смете обходился в 1 руб. 6 коп., реально — минимум в 6 рублей.
Русская семерка: последние новости
Что ждало медсестер вермахта в советском плену «Взять на понт»: из какого языка пришло это выражение Гибель «Титаника» и другие самые фантастические совпадения
Комментарии5
Истории , Лаврентий Берия , Леонид Бородкин , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Apple выпустила социальный ролик к Женскому дню
Вещи
Как живет 98-летняя бабушка блогер из Китая
Люди
Как изменится мир к 2050 году
Места
Мальчик чудом избежал гибели под копытами буйволов
Безумный мир
Почему герой-панфиловец стал немецким полицаем
Люди
Как стать громовержцем
Безумный мир
Питон «пробрался» в самолет в обуви пассажирки
Безумный мир
Чем угрожает людям климатическое оружие
Безумный мир
Фотографии с людьми, которых никогда не было
Безумный мир
Когда гулянья на Масленицу пошли не по плану
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение