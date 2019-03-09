«Обагрил руки кровью»: сколько людей убил Петр I

Время царствования Петра I по праву считается одним из самых прогрессивных периодов в русской истории. Этот самодержец вывел державу из мрака царивших до XVII века устоев, способствовал развитию науки, искусств, флота и многих других областей жизни русского общества. Наконец Россия обязана ему существованием своей главной культурной столицы — Санкт-Петербурга.

Однако нельзя отрицать и то, что Петр Великий не отличался мягкосердечием и человеколюбием. Годы его правления являются также и одним из самых кровопролитных эпизодов жизни России. Многие историки описывают многочисленные прилюдные казни и тайные убийства, совершаемые по приказу Петра. Есть свидетельства, что и сам царь не раз «обагрил руки кровью».

Стрелецкая казнь

По вполне понятным причинам точных данных о том, скольких же человек собственноручно отправил на тот свет Петр I, нет. Не все историки, жившие при его царствовании, осмеливались писать о таких вещах. За излишнее «вольнодумство» легко можно было расстаться с головой. Однако в истории все же осталось несколько эпизодов, показывающих, насколько Петр не был чужд убийствам. Один из ярчайших примеров — казнь взбунтовавшихся в 1698 году стрельцов нескольких московских полков. Стрелецкий бунт имел целью смену правления. Главной кандидаткой на престол была царевна Софья, в прошлом исполнявшая при малолетнем государе роль регентши. Уже будучи на троне, Петр жестоко пресекал любые попытки отнять у него власть.

После подавления Стрелецкого бунта в Москве состоялась одна из самых многочисленных казней в истории России. 600 стрельцов были нещадно выпороты и сосланы в самые удаленные уголки Сибири, где многих ждала долгая и мучительная смерть. Еще 772 человека были казнены с сентября по февраль 1698—1699. Описывая первую казнь, историк Сергей Соловьев в своей «Истории России» подтверждает, что в ней принимал участие сам царь. Расправа с бунтовщиками происходила 30 сентября. Ранним утром на площадь к Преображенским воротам привезли на телегах 201 приговоренного стрельца. Всех их царь хотел казнить в один день (!).

Палачей и плах для такого количества осужденных не хватало. По приказу Петра за дело взялись придворные бояре и священники, а под головы осужденным клали обычные бревна. Причем, стрельцов укладывали на них рядами. Казнь представляла собой страшное зрелище. Придворные в ремесле палача были не опытны, поэтому часто не попадали по шее и ужасно калечили несчастных. На казни лично присутствовал австрийский посол Иоганн Корб. Он оставил свидетельства, которые позднее были приведены в книге Александра Брикнера «История Петра Великого».

Корб писал, что сам наблюдал, как один боярин занес топор, но не попал осужденному по шее. Оружие казни опустилось на спину и наполовину ее перерубило. Сергей Соловьев в своей «Истории России» пишет, что Петр лично наблюдал за казнью и даже велел прочитать осужденным нравоучительную сказку. Самым странным всем присутствующим показалось то, что пятерых стрельцов по приказу царя отвезли в Преображенское. Там Петр собственноручно отсек им головы. Зачем это было сделано, историк не объясняет. Однако пишет, что достоверность произошедшего подтвердили многие заслуживающие доверия свидетели. Жестокость царя подтверждалась и другими фактами. Например, он лично изобрел пыточную машинку для вырывания ноздрей, чем «очень гордился».

Детоубийца

К детоубийцам самодержец относился крайне сурово. За это была казнена даже его любовница, Мария Гамильтон, задушившая младенца сразу же после родов. Об этом написано в посвященном ей разделе А. Ельницкого, изданного в рамках 25-томника «Русский биографический словарь». За свое преступление Мария была обезглавлена. Отрубленную голову бывшей любовницы Петр велел заспиртовать и хранить в Кунсткамере.

Но что не дозволено быку, дозволено Юпитеру. Сам царь со своим сыном Алексеем поступил не менее жестоко. Наследник престола, рожденный от Евдокии Лопухиной, осуждал жестокое правление отца. Видя бесчинства, происходящие в государстве, и боясь за собственную жизнь, Алексей Петрович даже бежал за границу. Однако само существование непослушного отпрыска было Петру отвратительно. Царь жил в постоянном страхе заговоров и утраты власти. Он хитростью выманил родного сына из-за границы, лишил его права престолонаследования (1718) и осудил за государственную измену. Однако открыто казнить родного сына Петр не мог. Во избежание народных волнений он отдал приказ тайно задушить Алексея в его камере в Петропавловской крепости. При этом присутствовал и помогал приводить приговор в исполнение граф Александр Румянцев . Впоследствии он описал события 26 июня 1718-го.

По словам Румянцева, царь приказал умертвить сына тихо и максимально безболезненно. Ночью 28-летнего царевича окружила и задушила подушками свита придворных. Перед смертью царский отпрыск не спал и прекрасно осознавал, зачем к нему ворвались все эти знатные господа. Он рыдал и обзывал отца детоубийцей. Собственноручно Петр Алексея не убивал. Однако его прямой приказ равнозначен тому, что он лично участвовал в расправе. Руками своих придворных Петр Великий совершил множество казней, из-за чего и вошел в историю как один из жесточайших правителей России.