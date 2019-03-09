Гибель «Титаника» и другие удивительные совпадения

Совпадения в нашей жизни — не такая уж редкость. Обычно мы относим их к случайностям. Но иногда они бывают такими шокирующими, что создается впечатление: не иначе это вмешательство неведомых сил. Вот некоторые самые удивительные совпадения, имевшие место в истории.

Наполеон и Святая Елена

На последней странице одной из школьных тетрадей Наполеона Бонапарта была обнаружена запись: «Св. Елена — маленький остров». 36 лет спустя после того, как она была сделана, великий император и полководец скончался именно на острове Святой Елены.

Двойник короля

Итальянский монарх Умберто I как-то обедал в небольшом ресторанчике в городе Монца. Обслуживал его сам хозяин заведения. Приглядевшись к нему, король с изумлением обнаружил, что ресторатор как две капли воды похож на него самого! Умберто заговорил с хозяином. Оказалось, что, кроме внешности, есть и другие совпадения. Так, и монарх, и владелец ресторана появились на свет в одном и том же городе и в один и тот же день — 14 марта 1844 года. И королеву, и жену ресторатора звали одинаковым именем — Маргарита. И еще одно совпадение: двойник короля открыл свое заведение в день, когда Умберто короновали. Все это показалось королю крайне забавным. Он решил следить за судьбой двойника, и вот в 1900 году узнал, что тот погиб: причиной стал случайный выстрел. Умберто отправился выразить соболезнования семье покойного, но по пути был насмерть сражен пулей анархиста.

Наследник убитого игрока

В 1858 году некий Роберт Фоллон выиграл в салуне в покер 600 долларов. Один из игроков обвинил его в шулерстве и застрелил. Никто из присутствующих не осмелился взять выигрыш убитого или занять его место за карточным столом. Но по правилам игру нужно было довести до конца. Тогда партнеры убитого решили пригласить за стол первого встречного. Вскоре они нашли на улице молодого человека, который согласился играть с ними, на деньги предшественника. Новичку повезло и он поднял сумму выигрыша до 2 200 долларов. Тем временем прибыла полиция, вызванная хозяином заведения в связи с убийством Фоллона. Главные подозреваемые были арестованы, а деньги Фоллона полицейские распорядились передать ближайшим родным покойного. И тут выяснилось, что приведенный с улицы удачливый новичок был… сыном Роберта Фоллона, который, правда, не видел своего отца более семи лет!

Невезучий Ричард Паркер

Эдгар По в 1838 году написал рассказ о потерпевших кораблекрушение моряках, которых много дней носило по морю и которые, в конец оголодав, решили убить и съесть самого молодого члена их экипажа — юнгу по имени Ричард Паркер.

А в 1884 году в море обнаружили ялик с тремя жертвами кораблекрушения, которые поведали, что изначально их было четверо. И четвертый, юнга Ричард Паркер, был съеден доведенными до отчаяния более взрослыми товарищами. Допросы показали, что рассказа По никто из матросов не читал.

Рок «Титаника»

В 1898 году был опубликован роман Моргана Робертсона «Тщетность». Речь в нем шла о крушении корабля под названием «Титан». После того как в апреле 1912 года потерпел крушение лайнер «Титаник», оказалось, что между сюжетом книги и историей реального корабля много общего. Кроме схожих названий, оба судна считались непотопляемыми, оба налетели на айсберг, и к тому же некоторые параметры «Титана» и «Титаника» (размеры судна, число винтов, скорость, водоизмещение) во многом совпадали.

Преследуемый молнией

История французского майора Саммерфорда поистине удивительна. Его злоключения начались в 1918 году, когда в него впервые ударила молния. Несчастный упал с коня, и у него парализовало нижнюю часть тела, ниже пояса. Но через какое-то время состояние Саммерфорда улучшилось. В 1924 году он отправляется с друзьями на рыбалку, где их застигает гроза и они прячутся под деревом. Но в дерево попадает молния, причем поражает она одного лишь Саммерфорда. Майор опять на несколько лет оказывается прикованным к постели.

В 1930 году он наконец встал на ноги. И как-то раз прогуливался в парке, когда началась гроза. В него снова угодила молния. На этот раз оправиться бедняге не удалось: после двух лет паралича Саммерфорд скончался. В 1934 году молния разрушила надгробие, установленное на его могиле.

Два мистера Брисона

В конце 1950-х годов некий Джордж Д. Брисон был по делам в Кентукки и остановился в гостинице под названием «Brown Hotel». После того как ему выдали ключ от №307, бизнесмен на всякий случай осведомился, не приходила ли на его имя какая-нибудь корреспонденция. Портье тут же вручил ему письмо, адресованное мистеру Джорджу Д. Брисону, проживающему в номере 307. Но откуда отправитель мог заранее знать, где именно остановится Брисон? Оказалось, что адресатом был другой человек с точно таким же именем и фамилией, останавливавшийся в том же номере незадолго до нашего героя!

Жанна в огне

В 1992 году французский художник Рене Шарбонно работал над картиной «Жанна д’Арк на костре». В качестве натурщицы ему позировала студентка химического факультета Жанна Ленуа. На другой день после того, как картина была окончена, в университетской лаборатории, где в это время находилась одна только Жанна, начался пожар. Девушка сгорела заживо, подобно Орлеанской деве, которую она изображала.