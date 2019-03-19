Чем человечество обязано постоянному радиационному излучению на планете

При слове "радиация" многие сразу представляют себе атомные электростанции, ядерное оружие и прочие не самые безопасные вещи. Вместе с тем радиация — это неотъемлемая составляющая биосферы, в которой живет человек и другие живые организмы. Что будет, если она вдруг исчезнет?

Вездесущее излучение

Радиацию принято делить на искусственную и естественную. Первая — это те самые атомные электростанции и ядерное оружие. Появилась искусственная радиация сравнительно недавно — в прошлом веке.

Естественная же радиация была и есть неотъемлемым спутником жизни на земле. Главными ее источниками являются космическое излучение, солнечный свет и, в большей степени, — земная кора. В недрах нашей планеты содержится множество минералов, источающих радиацию — глинозем, гранит и другие.

Ученые давно заметили, что естественная радиация в небольших дозах — от пяти до 15-20 микрорентген в час — мало того, что не опасна, так еще и укрепляет жизнеспособность организмов перед неблагоприятным воздействием внешней среды. Такой эффект называет гормезис.

Исчезновение радиации, предупреждают эксперты, может нанести непоправимый ущерб здоровью человека и нарушить фундаментальные процессы в живой природе.

Вечные болезни

Положительный эффект повседневного ионизирующего воздействия заключается в стимуляции активности ДНК, укреплении антиоксидантного потенциала, полагает руководитель лаборатории спектрометрии излучений человека МЧС России Вольдемар Тарита. Благодаря этому повышается иммунитет, организм становится устойчивее к различным недугам, в том числе инфекционным заболеваниям.

В случае исчезновения радиации активность лейкоцитов в организме резко снизится, перестанут вырабатываться антитела, которые борются с заболеваниями и ускоряют заживление ран. Вдобавок к этому, отмечает доктор биологических наук Лев Рождественский, отсутствие радиации приведет к дефициту витаминов — А, В, а также микроэлементов.

Резкое снижение иммунитета спровоцирует всплеск опасных недугов. Среди них — полиневрит, цинга, рахит, куриная слепота, разного рода кожные заболевания.

Прощай, долголетие

Американский исследователь Дон Лаки в статье в журнале International Journal of Low Radiation отмечает, что природное излучение способствует обновлению клеток, заменяя поврежденные на новые. Тем самым происходит омоложение организма, процесс старения тормозится, уменьшается износ внутренних органов.

Ученые предрекают человечеству достижение рекордных показателей продолжительности жизни в ближайшем будущем. Так, известный футурист, профессор Лондонской экономической школы Оливер Канни уверен: к середине века 120-летние люди станут привычным явлением в развитых странах. В свою очередь, профессор Кембриджского университета Обри де Грей утверждает, что уже родились те, кто сможет дожить до 150 лет.

Исчезновение радиации неизбежно разрушит эти амбициозные планы. Отсутствие естественного излучения сделает невозможным или сильно осложнит процесс регенерации клеток, приведет к резкой активизации старения. С мечтами о долголетии человечеству придется распрощаться.

Глобальный голод

Исчезновение радиации, которое попадает на землю в том числе с солнечным светом, нанесет непоправимый ущерб сельскому хозяйству и животноводству. Футуристы предупреждают: это обострит и без того тяжелую продовольственную проблему.

В исследовании "Радиационное воздействие на организм — положительные эффекты" академик РАМН Л. Булдаков доказывает позитивное воздействие умеренных доз радиации на зерно, сахарную свеклу и другие культуры. Ученый отмечает, что в некоторых случаях урожай увеличивается на 180%.

Отсутствие ионизирующего воздействия приведет сельское хозяйство в упадок. Между тем футурист из Великобритании Джон Беддингтон предрекает рост населения земли до девяти миллиардов к середине века. Всем этим людям потребуется на 40% больше продуктов питания, чем человечество потребляет сейчас.

В случае исчезновения радиации нынешние 925 миллионов голодающих быстро превратятся в миллиарды. Деградировавшее сельское хозяйство просто не сможет прокормить такое количество населения.

Конец растений и животных

Серьезно пострадает также флора и фауна планеты. Чтобы понять степень влияния на них радиации, ученые помещали животных (от крыс до лошадей) и растения в помещения со сниженным уровнем естественного излучения, к примеру, в глубокие шахты. Без солнечного света, в отсутствие воды и пищи с радиоактивными изотопами организмы показывали снижение жизненных показателей — массы тела, продолжительности жизни, фертильности и репродукции.

Физик Н. Гусев в монографии "О предельно допустимых уровнях ионизирующих излучений" отмечал, что продолжительность жизни грызунов снижалась и при больших, и при малых дозах радиации, то есть в обеих случаях это были неестественные для организма дозы излучения.

Ученые предсказывают, что к 2100 году из-за климатических изменений и хозяйственной деятельности человека (вырубка лесов и прочее) с лица Земли могут исчезнуть более 40 тысяч видов животных и растений. В случае, если по каким-то причинам на планете больше не будет радиации, процесс вымирания флоры и фауны будет ускорен в разы.