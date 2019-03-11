Какие деревья «притягивают» молнии

С детства нас учат, что прятаться от грозы под деревом — дело опасное. Но что делать, если во время дождя вы оказались в лесу, где свободное от деревьев место найти непросто? Ведь и промокнуть совсем не хочется. Тем более что статистически погибнуть от удара молнии гораздо менее вероятно, чем умереть, подавившись пищей, или утонуть, купаясь в озере. Та же статистика сообщает, что некоторые виды деревьев в этом плане более опасны — например, дуб, тополь, сосна.

Почему дуб «притягивает» молнии?

О том, что дуб чаще других деревьев поражают молнии, заметили еще наши предки. Недаром у славян дуб считался деревом Перуна — бога грома и молний. Обратите внимание на одиноко стоящие высокие дубы — на их стволах часто можно увидеть следы «ожогов»: лишенные коры протяженные зигзаги и полосы. Это места, куда попала молния.

По статистике 50—54% всех попаданий молнии в деревья приходятся на дуб. За ним следует тополь с 24 попаданиями из 100. Третье и четвертое места занимают ель и сосна с показателями 10 и 6% соответственно. Реже всего страдают кустистые раскидистые деревья типа орешника, акации, бузины. В чем же причина?

Ученые объясняют статистические данные структурой и особенностями деревьев. Во-первых, дуб — это обычно очень высокое дерево, доминирующее над окружающими. Поэтому только в силу этого он будет поражен молнией с большей вероятностью. Во-вторых, его крона довольно раскидистая и имеет много мощных веток, оконечность каждой из которых служит точкой притяжения для электрического разряда. Третья причина — в мощной и развитой корневой системе, которая нередко «дотягивается» до грунтовых вод. Из-за этого древесина дуба пропитана влагой и является отличным проводником, а само дерево «привлекательно» из-за большой разницы потенциалов.

Природа, как известно, всегда ищет кратчайший путь. Ветвистый дуб или тополь с мощной корневой системой — лучший вариант «заземлиться», передав разряд молнии в почву за минимальное время. А гораздо менее ветвистые сосну и ель молния «любит» за их пропитанную смолой древесину, которая также отлично проводит электричество.

Где же прятаться?

Помимо акации, бузины или орешника, хорошим убежищем считается береза. Эти деревья на Руси всегда сажали около дома, чтобы уберечь от молнии жилище. Дело в том, что, намокая, береза удерживает влагу в поверхностных слоях, из-за чего даже при попадании молнии благополучно проводит заряд через влажную прослойку в землю без вреда для себя. Правда, это чревато для того, кто в этот момент прячется под деревом. Поэтому рекомендуется выбирать березу побольше и стоять подальше от ствола в тени ее раскидистых ветвей.

Аналогичными свойствами обладает и смоковница. Еще одним вариантом надежного убежища считается бук. Правда, по другим причинам. Его древесина богата маслами, что делает ее плохим электропроводником. Поэтому, даже несмотря на значительную высоту буковых деревьев, молния в них не ударяет, так как не имеет возможности «заземлиться».