Почему арауканские куры несут зеленые яйца

Первое упоминание об арауканских курицах появилось еще в эпоху Христофора Колумба. Но впервые они были представлены в Европе в 1920 году. Их особенность в том, что они несут зеленовато-голубые яйца, а перья на шее торчат в разные стороны. Арауканские куры примечательны тем, что у них совершенно отсутствует хвост.

Эта порода кур получила свое название в честь племени индейского народа из Южной Америки: они называли себя арауканами.

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Арауканские курицы несут яйца зеленого, голубого и бирюзового цвета. Они цветные, потому что в желчи кур этой породы содержится биливердин, который является промежуточным продуктом распада гемоглобина.

Однако фермеры редко содержат арауканских кур, так как они не слишком яйценоские. К тому же их сложно разводить. Если обе особи будут с "бакенбардами", то их потомство погибнет в течение первой недели после рождения. Арауканскую породу кур можно отнести к декоративным животным.