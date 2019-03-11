Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему арауканские куры несут зеленые яйца 

Рамблер 1 час назад
Фото: Fermers.ru
Первое упоминание об арауканских курицах появилось еще в эпоху Христофора Колумба. Но впервые они были представлены в Европе в 1920 году. Их особенность в том, что они несут зеленовато-голубые яйца, а перья на шее торчат в разные стороны. Арауканские куры примечательны тем, что у них совершенно отсутствует хвост.
Эта порода кур получила свое название в честь племени индейского народа из Южной Америки: они называли себя арауканами.
Мой инкубатор
Арауканские курицы несут яйца зеленого, голубого и бирюзового цвета. Они цветные, потому что в желчи кур этой породы содержится биливердин, который является промежуточным продуктом распада гемоглобина.
Однако фермеры редко содержат арауканских кур, так как они не слишком яйценоские. К тому же их сложно разводить. Если обе особи будут с "бакенбардами", то их потомство погибнет в течение первой недели после рождения. Арауканскую породу кур можно отнести к декоративным животным.
Комментарии
Истории
Читайте также
Видео
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Люди
Apple выпустила социальный ролик к Женскому дню
Вещи
Как живет 98-летняя бабушка блогер из Китая
Люди
Танцовщица снесла шест и рухнула на пол
Люди
Мальчик чудом избежал гибели под копытами буйволов
Безумный мир
Морские гиганты, живущие в глубине океана
Безумный мир
Безрукий повар показал, как удовлетворить клиента
Люди
Пеликан проучил наглого туриста
Безумный мир Люди
Кенгуру избили парапланериста
Безумный мир
Как Ватикан помогал гитлеровской Германии
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение